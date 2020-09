Bank im Arboretum als Geschenk zum Hochzeitstag

„Die Bank und das Bäumchen waren ein Geschenk zum 59. Hochzeitstag an uns selbst“, erzählt Peter Hahn (links), während er eine kleine Tafel an einer neuen Bank im Arboretum Wildeshausen anbringt. Gemeinsam mit seiner Frau Erika (rechts) hat er sich entschieden, beides zu spenden. Direkt neben der Bank, von der aus man den Sonnenuntergang mitten in der Natur beobachten kann, steht ein kleiner Strauch. „Das ist ein Blumen-Hartriegel“, erzählt Erika Hahn. Sechs bis acht Meter wird dieser hoch, in drei Jahren könnte er im Herbst erstmals blühen. Im Arboretum, das in Trägerschaft des Rotary-Clubs Wildeshausen ist, wachsen insgesamt 120 Großbäume und unzählige Sträucher. „Nun steht hier auch die 15. Bank, gefertigt aus massiver Eiche“, freuten sich Dr. Volker Kuhlmann (Mitte), Fördervereinsvorsitzender des Rotary-Clubs, und Rotarier Peter Plümer.

BILD: