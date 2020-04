Bauarbeiten bei Rewe-Neubau voll im Zeitplan

Es geht voran mit dem Neubau der Rewe-Filiale am Huntetor in Wildeshausen: „Bisher verlaufen die Bauarbeiten in Wildeshausen genau nach Plan, so dass der Eröffnungstermin Ende Oktober nach aktuellem Stand eingehalten werden kann“, teilt Unternehmenssprecherin Rebecca Lehners mit. Nach den Erdarbeiten und der Bodenplatte haben in dieser Woche die Arbeiten am Mauerwerk und den Stützen begonnen. Dieser Fortschritt sei für Ende April/Anfang Mai vorgesehen gewesen. Die Dacharbeiten sollen im Juni folgen, teilte die Rewe-Group mit.BILD: