Baustelle an Westring eingerichtet

Jetzt wird gebaut: Vom Westring in Wildeshausen können Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen nicht in die Bargloyer Straße abbiegen. Die Einmündung ist seit Dienstag und bis voraussichtlich 7. August gesperrt. Die Umleitung läuft über Zeppelinstraße und Reepmoorsweg. Notwendig ist die Sperrung für das Aufstellen einer neuen Ampel. Die Bauarbeiten sind in vier Abschnitte unterteilt, Ende August soll die Ampel installiert werden. BILD: