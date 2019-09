Bergedorf Wer in Bergedorf Schützenkönig werden will, muss schon sehr gut zielen können – die Konkurrenz ist groß. „Ich habe selber nicht schlecht geschossen“, brachte sich Vorsitzender Detlef Kupner bei der Proklamation am Sonntagabend ins Spiel. Aber nur einmal 48 Ringe – also vier Volltreffer auf die Zwölf – genügen noch lange nicht.

Gleich dreifach 48 Ringe schaffte der neue König Hans-Hermann Düßmann – und selbst das wäre noch zu wenig gewesen, wenn nicht sein 1. Adjutant Harro Schulze, der vier 48er-Ergebnisse erzielte, als Ex-Majestät noch für den Titel gesperrt gewesen wäre. So aber jubelte Düßmann, und zwar richtig: Den Hut warf er in die Luft, als der Vorsitzende ihn als neuen König ausrief – vor Schulze und dem 2. Adjutanten Harm Struthoff (48/48/46).

Freudengesänge stimmten die Bergedorfer Damen an, als ihre neue Königin feststand: Änne Stöver holte sich den Titel mit 48 und 46 Ringen vor ihren Adjutantinnen Bianca Grosenik und Linda Timmermann, die zwar häufiger ins Schwarze trafen, aber ebenfalls noch mit Sperren belegt waren.

Von den Sperren seiner Adjutanten profitierte auch Jugendkönig Bastian Pelz, der sich mit 47/42 Ringen vor Mirco Timmermann (48/47) und Jan Timmermann (47/47) durchsetzte. Das gleiche galt für Jugendkönigin Eske Hohnholt (44). Ihre 1. Adjutantin Iris Timmermann (48) hatte vor zwei Jahren gewonnen. 2. Adjutantin ist Lara Oldendorf (41). Bei den Schülern regieren jetzt Mika Lehmkuhl und Jule Walkenhorst, die Adjutantenwürden gingen an Rune Bleydorn und Luca Lehmkuhl sowie Alina von Seggern und Kaja Bleydorn.

Als Alterskönigspaar grüßen Walter Stöver und Gunda Meyer, Alterskönigin der Alterskönige ist Irmtraud Düßmann. Und dann sind da noch die Majestäten, die unter allen Königen und die Königinnen ermittelt werden: Gerrit Steffen und Änne Stöver holten sich diese Titel. Den Vogel abgeschossen und sich damit ebenfalls Königswürden gesichert haben Marion Spreen und bei den Schülern Mika Lehmkuhl.