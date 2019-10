Ahlhorn /Großenkneten SPD-Ratsherr Heiner Bilger kennt noch das einstige Ahlhorner Jugendzentrum an der Vechtaer Straße aus eigenen Jugendtagen. Schon das heutige Gebäude an der Straße Sandhörn sei im Vergleich „eine riesige Verbesserung“ gewesen. Der Planentwurf für den Neubau des Jugendzentrums hat ihn am Dienstagabend richtig begeistert. „Das passt 100-prozentig“, sagte er im Infrastrukturausschuss der Gemeinde Großenkneten nach der Vorstellung des Entwurfes durch Jan Pawlowski vom Oldenburger Architekturbüro KBG. Auch Samuel Stoll (CDU) war sehr zufrieden: „Die Zeichnung ist gelungen, das Jugendzentrum passt in den Bereich Schul- und Sportzentrum/Jugendfreizeitanlage.“ Hermann Wilke (FDP) fand kurz und knackig den Plan „gut“. Einstimmig votierte der Ausschuss für den Entwurf, wobei der Einsatz von modernen Energietechniken (wie Photovoltaik) noch geprüft werden soll.

Der Gemeinderat hatte im Dezember 2018 den Grundsatzbeschluss gefällt, ein neues Jugendzentrum in Ahlhorn zu bauen. Die Räumlichkeiten an der Straße Sandhörn reichten nicht mehr aus, spätestens seitdem das Obergeschoss des Hauses nicht mehr genutzt werden durfte und übergangsweise Container aufgestellt werden mussten. Als Standorte wurde der Schul- und Sportzentrum/Jugendfreizeitanlage festgelegt. Hier wird der Neubau direkt im Anschluss an die neue Sporthalle an der Straße Zum Sportzentrum entstehen. Das Grundstück von einer ehemaligen Hofstelle hat die Gemeinde erworben.

Von Beginn an stand fest: Jugendpflege und Jugendliche sollten mit ihren Wünschen in die Planung einbezogen werden. Das ist passiert, wie alle Beteiligten im Ausschuss betonten. Es wird, in Anlehnung an die Optik der Sporthalle und des Gymnasiums, ein Klinkerbau errichtet werden mit einem Walmdach. Der Eingang befindet sich zum Parkplatz der Halle hin. Die Außenflächen werden in Richtung der Sportplätze angelegt, in Richtung Süden entstehen Rasenflächen, Spielfelder und Grillplatz.

Markant ist im Grundriss des Gebäudes ein zentraler öffentlicher Bereich mit einem etwas höheren Oberlicht. Er diene als Treffpunkt mit Sofas, Kickern und Billard, so Jan Pawlowski. Direkt am Eingang befinden sich WC und Sanitärräume, die ebenso wie die Musikräume auf der anderen Seite des Eingangs auch extern genutzt werden können, ohne dass das Haus geöffnet sein muss (zum Beispiel für Bandproben). Die Räume gruppieren sich wie ein umgekehrtes U um die Treffzone herum. Dazu gehören Büros für die Jugendpflege und Streetworker, offene Küche, großer Mehrzweckraum mit mobilen Trennwänden, zwei Räume für PC-Spiele, Werkraum, Lager und Technik. Die Netto-Grundfläche beträgt 343 Quadratmeter.

Die Kosten für den Neubau werden ohne Außenanlagen und Nebenkosten auf 764 000 Euro geschätzt. Sie werden nach dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ mit 90 Prozent gefördert.