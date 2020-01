Ahlhorn /Großenkneten Es ist Neuland – für die Gemeinde, die Ahlhorner, die örtliche Johanniter-Unfall-Hilfe und auch für Anastasia Warkentin. Innerhalb des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ gibt es seit Jahresbeginn das Quartiersmanagement für die 1825 Einwohner in dem rund 62 Hektar großen Sanierungsgebiet beidseits der Wildeshauser Straße in Ahlhorn. Großenknetens Erster Gemeinderat Klaus Bigalke und Kämmerer Horst Looschen stellten das Projekt am Freitagmorgen zusammen mit Johanniter-Dienststellenleiter Martin Gobert und Quartiersmanagerin Warkentin vor. Das geschah im „Zeppelin – Treffpunkt im Quartier“, wo die 30-Jährige ihr Büro hat.

Bigalke und Looschen zeigten sich erfreut, dass mit den Johannitern und Warkentin eine regional verwurzelte Lösung zum Zuge kommt. „Die Johanniter sind in Ahlhorn bereits bestens bekannt und gut vernetzt“, betonten sie. Über vier Jahre läuft der Auftrag. Bigalke berichtete, dass das Büro an sich schon früher die Arbeit hätte aufnehmen sollen, doch bei der ersten Ausschreibung habe es eine Rüge eines Bewerbers gegeben. Daher entschied sich die Gemeinde aus Gründen der Rechtssicherheit, eine zweite Ausschreibung zu starten. Ende August ging der Zuschlag an die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Weser-Ems. Die Ausschreibung erfolgte europaweit, da der sogenannte Schwellenwert von 235 000 Euro für Quartiersmanagement und Sanierungsträger überschritten wird.

Was sind Aufgaben des Quartiersmanagements ?

Das „Quartiersbüro“ im Zeppelin ist als Anlaufstelle insbesondere für die Bewohnerinnen und Bewohner des Sanierungsgebiets gedacht, das sozial sehr unterschiedlich und durch einen hohen Migrationsanteil geprägt ist. Sie sollen motiviert werden, sich am Leben und der Gestaltung ihrer Heimat zu beteiligen. „Aktuell gibt es viele Mieter und eine hohe Fluktuation. Wir möchten, dass Nachbarschaften entstehen, die Bewohner ihr Umfeld wertschätzen und sich aktiv in die Vereine integrieren“, formulierte es Looschen. So gehört es zu Warkentins Aufgaben, Veranstaltungen, Aktionen und Feste zur Stärkung der Nachbarschaft zu organisieren. Sie soll den noch zu gründenden Sanierungsbeirat organisieren und begleiten. In ihm sollen Mieter, Eigentümer, soziale Einrichtungen und Vereine vertreten sein. Dabei ist die Vernetzung der Akteure vor Ort gefragt. Auch geht es um die Beteiligung der Öffentlichkeit bei den Projekten (sowohl investiv als auch nicht-investiv). Schließlich sei die Öffentlichkeitsarbeit ein großes Thema, wie die Gemeinde betonte.

Welche Kompetenzen

haben die Johanniter ?

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist seit 58 Jahren in Ahlhorn vertreten, so Dienststellenleiter Martin Gobert. Sie ist in Ahlhorn vor allem durch den Rettungs- und Sanitätsdienst bekannt (mit der Wache an der Wildeshauser Straße 7d und dem Johanniter-Haus an der Königsberger Straße 10), aber auch durch den Katastrophenschutz und Erste-Hilfe-Ausbildung sowie soziale Dienste (Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) sowie die Betreuung/Pflege von älteren und kranken Menschen. Daneben sind die Johanniter Weser-Ems auch schon langjährig im Quartiersmanagement aktiv, wie Gobert erläuterte. Seit 2011 nehmen sie die Aufgabe in Oldenburg-Kreyenbrück und Brake (Ringquartier) wahr, seit 2016 in Lemwerder (Soziale Stadt). Die Ahlhorner Johanniter erhalten Unterstützung vom Regionalverband. So waren am Freitag Nina Janowitz (Fachbereich Kommunikation) und Auszubildende Ricarda Imhoff zugegen.

Wer ist

Anastasia Warkentin ?

Die 30-Jährige aus dem Landkreis Vechta ist mit der Gemeinde Großenkneten gut vertraut. Der Grund: Sie war seit März 2017 als Flüchtlings-/Migrationsberaterin der Diakonie in der Gemeinde Großenkneten tätig. Warkentin, aufgewachsen im Emsland, hat nach dem Abitur Kauffrau für Bürokommunikation gelernt. Es folgte das Studium der Gerontologie auf Bachelor/Master in Vechta. Nach kurzer Zeit an Schulen als Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache kam sie zur Migrationsberatung. Sie sieht die Aufgabe der Quartiersmanagerin als sehr interessant an. „Die Menschen vor Ort erreichen und die Dinge neu bewegen“, erklärte sie ihre Motivation. „Es gilt Aufbauarbeit zu leisten“, meinte Horst Looschen. „Sie fangen nicht bei Null an“, ergänzte Bigalke mit Blick auf die Vorarbeit der Großenkneter Integrationsbeauftragten Ann-Christin Gericks im Zeppelin und die bereits vorhandenen Strukturen und Gruppen.

Was gehört zu der Stelle der Quartiersmanagerin ?

Anastasia Warkentin stehen 30 Stunden in der Woche zur Verfügung. Angesichts der vielen Aufgaben stocken die Johanniter zunächst auf 35 Stunden die Woche auf, berichtete Gobert. „Das ist bewusste Mittelverwendung“, sagte er. Ausdrücklich sucht Warkentin den Kontakt mit den Einwohnern des Sanierungsgebietes, interessiert sich für deren Wünsche und Nöte. Diese Informationen soll sie in die Projektsteuerungsgruppe Soziale Stadt einbringen, der Mitglieder des Sanierungsträgers und der Gemeindeverwaltung angehören.

Wie haben sich die

ersten Tage gestaltet ?

Warkentin registrierte bereits reges Interesse an dem, was sich im Gebäude an der Zeppelinstraße 2 abspielt. Viele würden hineinschauen, was dort los sei, sagte sie. Sie ist dabei, alle Akteure kennenzulernen und Kontakte auszubauen. So stand am Freitagnachmittag ein Rundgang mit Streetworker Ralf Book an.

Wie ist die Quartiers­managerin zu erreichen ?

Anastasia Warkentin hat ihr Büro im „Zeppelin – Treffpunkt im Quartier“ in Ahlhorn, Zeppelinstraße 2 eingerichtet. Zunächst sind folgende Sprechzeiten vorgesehen: Montag, 13 bis 17.30 Uhr: Mittwoch, 11 bis 15 Uhr, Freitag, 9.30 bis 12 Uhr. Achtung: Von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Januar, ist Warkentin wegen einer auswärtigen Schulung nicht im Büro. Sie ist auf ihrem Dienst-Handy unter Telefon 0152/36988448 oder anastasia.warkentin@johanniter.de zu erreichen.

Die 30-Jährige spricht deutsch, englisch und russisch. Im vielsprachigen Ahlhorn seien aber auch andere Sprachen kein Problem, weiß sie. „Irgendwie geht es immer – meist dann mit Händen und Füßen.“ Und wenn das nicht funktioniert, könne sie auf den Pool der Sprachmittler zurückgreifen. Oft seien es auch Verwandte oder Bekannte/Nachbarn, die bereit sein, gegebenenfalls zu übersetzen. „Die helfen sich gegenseitig.“ Das ist sicherlich ganz im Sinne eines jeden Quartiersmanagements.