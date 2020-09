Kinder: „Erschreckende Ergebnisse“

Ahlhorn Arne Koopmann hat es im Großenkneter Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss in aller Deutlichkeit formuliert: „Das dürfen wir nie, nie wieder einstellen“, sagte der Leiter des Hans-Roth-Kindergartens Ahlhorn über das Förderprogramm „Präventionsketten“ in Ahlhorn. Einziges Manko aus seiner Sicht an der Kindergarten-Eingangsuntersuchung für alle Dreijährigen ist die Freiwilligkeit. 27 Prozent der Mädchen und Jungen werden daher gar nicht den Medizinern des Gesundheitsamtes vorgestellt, bedauerte er. „Entscheidend ist die Bildung der Eltern“, meinte er und berichtete von Müttern, mit denen man nicht mit Übersetzungsprogrammen kommunizieren könne, „weil sie Buchstaben nicht kennen“.

Präventionsketten

Seit April 2017 führt der Landkreis Oldenburg inzwischen das Projekt „Präventionsketten“ in Ahlhorn durch. Martina Plagge vom Gesundheitsamt stellte es vor. Der Grund: Bei den medizinischen Vorsorgeuntersuchungen, verpflichtend für alle Schulanfänger, wurden und werden in Ahlhorn beim Nachwuchs in auffälliger Häufung Gesundheits- und Entwicklungsstörungen festgestellt. Je früher gegengesteuert wird, umso besser für die Entwicklung des Kindes, so die Einschätzung der Experten.

Fortsetzung der Präventionsketten Das Ziel der „Präventionsketten“ ist die umfassende Förderung der Entwicklungs- und Teilhabechancen aller Kinder bis zu zehn Jahren. Dabei geht es besonders um Mädchen und Jungen, die „unter benachteiligenden Bedingungen aufwachsen“. Grundlage ist die Förderrichtlinie „Präventionsketten in Niedersachsen – Gesund aufwachsen für alle Kinder“. Das Projekt wird auch nach Auslaufen der Fördermittel im Frühjahr 2020 fortgesetzt. Das Projekt ist angesiedelt bei der Koordinierungsstelle Gesundheitsregion Landkreis Oldenburg. In der Gemeinde Großenkneten gibt es eine aktive Steuerungsgruppe mit vielen Beteiligten. Projektkoordinatorin Martina Plagge attestierte ihr eine gute Zusammenarbeit. Sie sprach von guten Systemen, die sich etabliert hätten und die es weiter zu entwickeln gelte. Sie sah allerdings die Gefahr, dass der Stillstand in der Corona-Phase dazu führen könne, dass einiges in Vergessenheit geraten könne. Ausdrücklich betonte die Projektkoordinatorin, dass die Hilfen direkt bei den Kindern ankämen. Im Ausblick warb Plagge dafür, die Präventionsketten weiter auszubauen. Besonders bei den Kleinsten fehlten noch Programme. Kleinere Projekte wie Kinderspaßtag im Hallenbad, Ausbau der Spielplätze und Einbindung der „Wertstoffprofis“ seien anzugehen.

Wie gravierend die Zahlen sind, zeigen die Kindergarteneingangsuntersuchungen 2019, die Plagge vorlegte. 80 Kinder waren in der Altersklasse vorhanden, davon 58,7 Prozent mit einem Migrationshintergrund. 58 Kinder wurden untersucht. Nur 69 Prozent davon wiesen einen vollständigen Impfstatus auf, nur 76,2 Prozent hatten einen vollständigen Masernimpfschutz. 27 Prozent hatten motorische Störungen, mehr als ein Drittel Seh- oder Hörstörungen. Andere besorgniserregende Werte in Ahlhorn: „Die Armutsquote ist signifikant höher“, sagte Plagge. Selbst der Zahnstatus ist deutlich schlechter. Eindruck aus dem Alltag von Arne Koopmann: „Es sind immer erschreckendere Ergebnisse“, wobei evangelischer und katholischer Kindergarten gleichermaßen betroffen seien.

Neue Angebote

Sowohl der kinder- und jugendärztliche als der kinder- und jugendzahnärztliche Dienst bieten in den Präventionsketten Vorsorgeprogramme und Unterstützung an, so Plagge. Darüber hinaus werden durch die Koordination der Lebensbereiche wie Gesundheit, Soziales, Jugend, Bildung, Nachbarschaft sowie die Schaffung neuer Angebote insbesondere den benachteiligten Kindern verbesserte Chancen geboten.

„Es ist ein ganzheitliches Programm“, betonte Plagge. Es reicht von regelmäßigen Sprechstunden im Zeppelin- Treffpunkt im Quartier über regelmäßige Gruppen his hin zu Aktionen wie den „Dorfdetektiven“. Hier lernen Kinder den Ort und seine Möglichkeiten kennen. „Das ist alles ganz praktisch angelegt“, betonte Plagge.