Ahlhorn Wenn die Kinder und Jugendlichen nach den Sommerferien wieder zur Graf-von-Zeppelin-Schule und zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ahlhorn kommen, werden sie bestimmt große Augen machen. Ihr Pausenhof bekommt in den Ferien ein neues Gesicht. Der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung ist in vollem Gange. Mitarbeiter einer Gartenbaufirma pflastern derzeit die neuen Wege mit grauen und anthrazitfarbenen Steinen.

Künftig wird der Innenhof von einer großen Spielzone aus Sand dominiert. Ein – von den Schulen gewünschter – umfangreicher Kletter- und Balancierparcours fordert zum Spielen auf und bietet Platz für Kinder und Jugendliche. Drum herum verläuft ein gepflasterter Weg mit Hecken und Bäumen, an dem Sitzgelegenheiten platziert werden.

Die Umgestaltung des 3700 Quadratmeter großen Geländes ist in drei Bauabschnitten vorgesehen. Der sogenannte Bewegungshof und das grüne Klassenzimmer werden 2020 neu gestaltet. Für den Bewegungshof sind Tischtennisplatten, Torwände, Fußballtore und Basketballkörbe vorgesehen. Im grünen Klassenzimmer wird der nicht mehr genutzte Teich zugeschüttet. Dafür wird ein zweites Rondell geschaffen, auf dem die Schüler sitzen können, so dass draußen unterrichtet werden kann.

„Die Außenanlagen sind in die Jahre gekommen“, hatte Bürgermeister Thorsten Schmidtke vor Monaten gesagt. Bei der Neugestaltung würden die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen der Schulen ebenso berücksichtigt wie die Ansprüche der Lehrer an einen pädagogischen Lernort im Freien. Die Planung wurde zwischen der Gemeinde als Träger der Graf-von-Zeppelin-Oberschule, dem Landkreis als Träger des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums sowie den Schulleitungen und dem beauftragten Planungsbüro abgestimmt.

Mit 555 000 Euro hat die Gemeinde das gesamte Projekt kalkuliert. Der erste Bauabschnitt ist nach Angaben des Ersten Gemeinderates Klaus Bigalke um 30 000 Euro teurer geworden. Die Kosten teilen sich die Gemeinde Großenkneten und der Landkreis Oldenburg.