Bookholzberg Es ist eine liebgewonnene Tradition an der Grundschule in Bookholzberg: Seit Jahren schon spendierten Förderverein und die Bäckerei Stubbemann den Abc-Schützen zum Schulstart eine volle Brotdose. Eine Brotdose, die viele Grundschüler über Jahre begleitete. Mit der Ankündigung von Bäcker Norbert Stubbemann, seine Bäckerei zu schließen, drohte diese Tradition einzuschlafen. Doch zum Glück fanden sich in Torsten und Ellen Cuda (beide 51) Nachfolger – sowohl für die Tradition als auch für die Bäckerei.

Zum Oktober übernehmen die Cudas, denen die Bäckerei Timmermann in Deichhausen gehört, die Räume der jetzigen Bäckerei Stubbemann, Übern Berg 4. „Dann werden wir zunächst umbauen und renovieren“, sagt Bäcker Torsten Cuda. Im November, so der bisherige Plan, soll dann die Bäckerei Timmermann ihre Filiale in Bookholzberg eröffnen. „Die Backstube ist und bleibt in Deichhausen“, so Torsten Cuda.

Jutta Glück, Kassenwartin des Fördervereins der Grundschule Bookholzberg, freut sich, dass jemand die Brotdosen-Tradition übernimmt. „Für die Kinder ist es immer besonders toll, wenn sie so begrüßt werden“, sagt sie. „Wir sind wirklich froh, dass die Tradition weiterlebt.“ Jutta Glück hat selbst zwei Kinder, die die Grundschule besuchen. Mittlerweile in der dritten und vierten Klasse, sind die Brotdosen immer noch mit dabei.

Die bunten Dosen sollen auch ein Anreiz sein, dass die Kinder sich gesundes Essen mit zur Schule bringen. Ein Ansatz, den auch die Cudas unterstützen. Die Bäckerei Timmermann kooperiert schon seit Jahren mit verschiedenen Schulen.

Und auch an der Grundschule Bookholzberg geht das Thema „gesunde Ernährung“ weit über Brotdosen hinaus. Die Schule beteiligt sich am Schulobst-Programm der Niedersächsischen Landesregierung oder am „Schulfrühstück“. Aktionen, die durchaus zum Erfolg führen: „Die Kinder achten auch untereinander schon sehr auf gesunde Ernährung“, so die kommissarische Konrektorin Gertrud Winkler.