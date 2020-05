Dirk Wieting Spricht Mit Bookholzberger Kfz-Meisterin: Von der Leidenschaft fürs Autoschrauben zur steilen Karriere als Kfz-Profi

Bookholzberg Frauen, die in einer Kfz-Werkstatt arbeiten, sind immer noch in der Minderheit. Eine Frau, die Kfz-Meisterin und Inhaberin einer Kfz-Werkstatt ist, das gibt es wohl nur in Bookholzberg. Die Rede ist von Ramona Hübner, die seit gut drei Monaten an der Stedinger Straße ansässig ist. „Wir sind mit dem Anfang mehr als zufrieden“, so Ramona Hübner. Mit „wir“ ist Mitarbeiter und Lebensgefährte Jannik Mielcarek gemeint. „Ohne ihn hätte ich den Schritt in die Selbstständigkeit so schnell nicht gewagt.“

Die 31-jährige musste sich in der Männerdomäne oft durchbeißen. Den Grundstein ihrer Leidenschaft legte ihr Vater. In seiner Freizeit war er zuhause in Kanzach (Baden-Württemberg) immer in seiner kleinen Werkstatt anzutreffen. Als kleines Mädel gab es für Ramona nicht Schöneres, als zusammen mit ihrem Vater an den Autos zu schrauben. „Ich bin in Öl aufgewachsen“, erzählt Ramona lächelnd.

Ihre beruflichen Vorstellungen gingen damals noch in eine andere Richtung. Wie viele andere Mädchen wollte sie Model werden. Später sollte sich dieser Wunsch erfüllen – wenngleich nicht so wie bei Heidi Klum. Während der Realschulzeit absolvierte Ramona ein Praktikum als Krankenschwester auf einer Säuglingsstation: „Das war nichts für mich, da mir bei einigen Situationen schwindelig wurde.“ Was nun? Wenn sie bei ihrem Vater in der Werkstatt war, wollte sie immer alles genau wissen. Da seine Antworten nicht immer zu ihrer Zufriedenheit waren, entschloss sich Ramona für die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin.

Im ersten Lehrjahr war an vier Tagen in der Woche Berufsschule. Unter den ausnahmslos männlichen Kollegen hatte sie keinen leichten Stand. Frau und Klassenbeste, das war zu viel für das Ego der angehenden Kfz-Mechatroniker. „Da fielen schon böse Worte gegen meine Person und dabei ist so manche Träne geflossen“, erinnert sich Ramona. Später merkten ihre Mitschüler: „Von der könnten wir sogar noch etwas lernen.“ Während der Ausbildungszeit gab es einen Sonderwettbewerb, bei dem die beste Kfz-Mechatronikerin Deutschlands gesucht wurde. In Baden-Württemberg war Ramona nicht zu schlagen und beim Endentscheid in Frankfurt unter Deutschlands Besten belegte sie den fünften Platz.

Das rief einen bekannten Hersteller für Prüf- und Servicegeräte auf den Plan. Für das Unternehmen zog sie auf nationalen und internationalen Messen Reifen auf die Felgen und wieder ab. Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) wurde auf sie aufmerksam. Für den ZDK baute sie auf der Motor-Show in Essen in zehn Tagen aus einer Rohkarosserie ein Fahrzeug zusammen.

Anschließend wurde sie von einem Frauenteam im Motorsport angeworben. An Wochenenden wechselte sie beim Boxenstopp die Reifen. Eine Anfrage der Firma „AutoCrew“ nahm sie besonders gerne an, denn damit erfüllte sich ihr Kindheitswunsch: Als Modell war sie auf diversen Werbeformaten zu sehen.

Trotz der vielen Freizeitaktivitäten schloss Ramona ihre Ausbildung mit „Sehr gut“ ab. Als Gesellin wechselte sie in eine Servicewerkstatt der Firma Bosch. In dieser Zeit erlitt sie einen unverschuldeten Autounfall mit erheblichen Verletzungen. Sie ließ sich dadurch nicht abbringen, 2011 ihren Kfz-Meister zu machen. Mit auf der Schulbank zum Meisterkurs in Tuttlingen saß ihr Vater, der gerade eine Umschulung machte. Als Meisterin begann sie in einem großen Autohaus in Stockach. Hier war sie die „Frau für alle Fälle“. Kraftfahrzeuge waren nicht nur beruflich angesagt: Als großer BMW-Fan organisierte sie einige Jahre in Mengen (Baden-Württemberg) ein BMW-Treffen – unter Insidern „Ramonas Treffen“ genannt.

2015 folgte die Ausbildung zur Kfz-Sachverständigen. Die Praxis absolvierte Ramona 2016 in Hamburg. Hier entstand der Kontakt zum Autohaus Schmidt & Koch, welches Ramona Hübner als Unfall-Schadensmanagerin ins Unternehmen, unter anderem nach Delmenhorst, holte. In der Werkstatt fiel ihr ein Mitarbeiter auf. „Der hatte irgendwie immer einen Spruch parat“, erinnert sich Ramona. Insgeheim imponierte ihr aber dieser Sprücheklopfer und aus einem Bier nach Feierabend wurde mehr. Dieser Kollege war Jannik Mielcarek. Schnell hatten sie in Bookholzberg eine gemeinsame Wohnung. Jannik hatte immer den Wunsch, sich eines Tages selbstständig zu machen, 2019 bot sich die Gelegenheit.

Eines haben sich beide geschworen: „Nach Feierabend wird nicht über die Firma gesprochen.“ In Ramonas Büro steht ein Kaffeebecher, ein Geschenk zur Meisterprüfung. Darauf steht: „Heute Meister – morgen Chef“. Wie wahr!