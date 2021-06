Ehemalige Freilichtbühne: Doku-Zentrum in Bookholzberg droht Kostenexplosion

Bookholzberg Seit rund 15 Jahren setzen sich Ehrenamtliche für ein Informations- und Dokumentationszentrum (IDZ) zur Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit der Freilichtbühne Bookholzberg ein. In diesem Jahr soll es endlich Realität werden.

Kosten steigen weiter

Doch bei der Realisierung zeichnet sich schon wieder eine Kostensteigerung ab. Über die Höhe und den Grund informiert die Verwaltung an diesem Mittwoch in dem ab 17 Uhr öffentlich tagenden Ausschuss für Bildung und Kultur. Sitzungsort ist das IDZ auf dem Gelände des Berufsförderungswerks „INN-tegrativ“, in Bookholzberg an der Jasminstraße 30 gelegen.

2019 hatte die Gemeinde dort das Haus 21 von „INN-tegrativ“ erworben, um das IDZ in dem Spieldorf-Abschnitt auf dem Gelände der ehemaligen Freilichtbühne anzusiedeln. Geplant ist die Eröffnung für September 2021.

Nach der Sanierung soll das Gebäude dem Förderverein Informationszentrum Freilichtbühne Bookholzberg überlassen werden. Dessen Vorsitzender Dietmar Mietrach wird bei der Ausschusssitzung zum Projekt Stellung beziehen. Die Umsetzung ist zuletzt immer teurer geworden. Für die Sanierung waren erst 257 000 Euro angesetzt. Anfang Dezember 2020 bewilligte der Rat dann weitere 33 000 Euro, eine Kofinanzierung des Landes Niedersachsen scheiterte.

Geld schon wieder knapp

Auf der Zielgraden wird das Geld erneut knapp: Während der Bauphase habe sich ergeben, dass die Haushaltsmittel erneut nicht ausreichen werden, vermeldet die Verwaltung in ihrer Mitteilungsvorlage. Geschätzt wird aktuell ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 20 000 Euro. Die Gründe: unvorhersehbarer Aufwand bei verschiedenen Gewerken (Maler, Zimmerer und Elektriker). Daneben führt die Verwaltung zusätzliche Auflagen der Denkmalschutzbehörde auf.

Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Kosten noch weiter explodieren könnten: Auch die Außenanlagen müssen angepasst werden – vor allem eine barrierefreien Zuwegung fehlt. Und der Garten so gestaltet werden, dass er an die historische Landschaft des Stedinger Landes erinnert. Auch das gibt es nicht umsonst: geschätzt fallen weitere 81 500 Euro an.