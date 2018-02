Bookholzberg Die Freilichtbühne Bookholzberg soll ein Geschichts- und Lernort werden. So schnell, wie die Initiatoren sich das vorgestellt haben, geht es nun aber doch nicht: Die Eröffnung eines Informations- und Dokumentationszentrums (IDZ) im ehemaligen Spieldorf zum Internationalen Museumstag am 13. März ist unrealistisch – Vorsitzender Dietmar Mietrach vom Förderverein geht jetzt von einem Start im Herbst aus.

„Wir werden am 13. Mai etwas machen“, kündigte Mietrach im Gespräch mit der NWZ an, „der Arbeitskreis bereitet eine Ausstellung vor.“ Das IDZ indes brauche noch Zeit, weil sich die Verhandlungen über den Kauf des dafür vorgesehenen Gebäudes hinziehen. Das sogenannte Haus 21 im Spieldorf gehört – wie die gesamte Immobilie – der INN-tegrativ gGmbH, Träger des Berufsförderungswerkes Weser-Ems, auf dessen Gelände die Freilichtbühne liegt. Von den Optionen Miete, Mietkauf oder Kauf sei letztere die wahrscheinlichste, sagte Mietrach. Allerdings sei man dafür auf die Unterstützung durch Gemeinde und Landkreis angewiesen – die Gespräche laufen.

Das Problem: So lange es kein Gebäude gibt, können die bereits zugesicherten Fördermittel aus dem EU-Programm „Leader“ in Höhe von 48 000 Euro nicht beantragt werden. Sie machen mehr als 50 Prozent des veranschlagten Etats von 86 000 Euro aus, mit dem das IDZ und der Lernort eingerichtet werden sollen.

An Material mangelt es nicht: Im Laufe der vergangenen Jahre haben der Arbeitskreis „Freilichtbühne Bookholzberg“ und der Förderverein unzählige Dokumente, Zeitzeugenberichte und Gegenstände erhalten, die mit der Anlage in Zusammenhang stehen. Das IDZ soll die ganze Geschichte der Freilichtbühne dokumentieren, besonders aber den Blick auf ihre Rolle während der NS-Zeit richten: Hier fanden zwischen 1935 und 1937 vor Zehntausenden Zuschauern Inszenierungen des August-Hinrichs-Stückes „De Stedinge“ statt. Mit IDZ und Lernort wollen die Initiatoren die Verführbarkeit der Massen durch die nationalsozialistische Propaganda in den Blickpunkt rücken.

Das Interesse von Schulen ist schon jetzt groß, das hat Dietmar Mietrach aus den bisherigen Workshops mit Lehrkräften aus der Region erfahren. Auch sie warten darauf, dass es heißt: Bühne frei zum Informieren und Lernen.