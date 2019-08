So finden Schulabgänger den richtigen Job

Berufe entdecken mit dem Spiel „Identifind“ können Schüler bei der Zukunftswerkstatt Ausbildungsplatzinitiative Ganderkesee (ZWAIG). Die Idee dahinter ist, auf spielerische Art zu erreichen, dass Jugendlichen über sich, ihre Interessen und Fähigkeiten nachdenken. Schulen mit Interesse an dieser besonderen Form der Berufsorientierung können sich an ZWAIG unter Telefon 04222/44 407 oder per Mail an zwaig@ganderkesee.de wenden.

Die Ausbildungsmesse job4u findet am Freitag, 13. September, von 9 bis 16 Uhr und am Samstag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen statt. Nach Angaben der veranstaltenden Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) werden 162 Aussteller, darunter Ausbildungsbetriebe, Hochschulen und Institutionen aus der Region, Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten präsentieren. Rund 10 000 Besucher werden erwartet, vor allem Schülern, aber auch Eltern und Lehrer.

www.ihk-oldenburg.de/job4u