Bookholzberg /Oldenburg „Das war ein wirklich beeindruckendes Spektakel!“ – Schulleiterin Dörte Lohrenz ist mächtig begeistert von dem, was „ihre“ 212 Kinder am Samstag in der Oldenburger EWE-Arena abgeliefert haben. Alle elf Klassen der Grundschule Bookholzberg sowie deren Lehrer feierten zusammen mit Klassen aus anderen Schulen ein Liederfest. Insgesamt rund 1000 junge Sänger nahmen allein am Samstag am gemeinnützigen Projekt „Klasse! Wir singen“ teil. Weitere Aufführungen fanden am Freitag und Sonntag in Oldenburg statt.

Über mehrere Wochen hatten die Bookholzberger Grundschüler ein Repertoire an Liedern einstudiert und sie täglich in der Schule gesungen. In Oldenburg wurden dann alle Teilnehmer des Projekts zu einem Riesenchor: Begleitet von einer Liveband, professioneller Moderation und Lichtshow präsentierten die Schüler das mitreißende Ergebnis der wochenlangen Arbeit.

Eine ganz besondere Auszeichnung gab es in der Show für die Klasse 4b aus Bookholzberg und ihre Lehrerin Anna Rohde: Sie wurde als Bühnenchor ausgewählt und durfte die gesamte Zeit auf der Bühne singen und tanzen. „Das war natürlich eine Riesenfreude für die Kinder“, berichtet Dörte Lohrenz. Reichlich Applaus gab es am Ende aber für alle Sänger – auch von zahlreichen Eltern, die das Liederfest live in der Halle verfolgt hatten.