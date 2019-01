Bookholzberg Am Ende lässt „Trixie“ ihre Maske fallen und aus der netten „Freundin“ aus dem Internet wird jemand, der von Basti Geld will und versucht, ihn zu erpressen. „Ich weiß, wo du wohnst!“, droht „Trixie“ dem zehnjährigen Basti, der verzweifelt das einzig Richtige tut: Er geht zu seinem Vater.

Die Geschichte, die die Pädagogische Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg den Dritt- und Viertklässlern der Grundschule Bookholzberg am Dienstag erzählt, wirkt auf den ersten Blick in der Grundschule vielleicht deplatziert. Haben Grundschüler wirklich schon so viel mit dem Internet zu tun, dass man sie auf den Schutz persönlicher Daten hinweisen muss? „Auf jeden Fall“, ist der Sozialpädagoge Björn Reschke-Thein überzeugt.

Schnelle Erkenntnis

Smartphone, Tablet, aber auch Spielekonsolen wie eine Playstation, eine Xbox oder die neueren Geräte des Herstellers Nintendo haben alle Internetzugang. Und nach der Vorführung, im Unterricht der Klasse 3b, zeigt sich schnell: Fast alle der Schülerinnen und Schüler haben im Internet schon mit Menschen kommuniziert, die sie noch nie getroffen haben. Alles potenzielle „Trixies“. „Wir können nicht hinter das Internet gucken“, betont Reschke-Thein gegenüber den Grundschülern, „wir sehen nur das, was auf dem Display ist.“ Wer sich also hinter einem bestimmten Nutzernamen verberge, das könne man oft nicht mit Gewissheit sagen.

Zwei Stücke gespielt

Das Stück „Netz-Dschungel“, in dem es darum geht, wie schnell man unbedarft persönliche Daten im Internet preisgibt, war das zweite Stück, das die Puppenbühne in dieser Woche an der Bookholzberger Grundschule aufführte. Am Montag stand „Geschnallt!?“ zum Thema Sicherheit im Auto für die ersten beiden Klassenstufen auf dem Programm.

Polizei und Pädagogik

Neben Reschke-Thein gehören noch die Sozialpädagogin Kerstin Wulfekuhl, die Polizeibeschäftigte und Theaterpädagogin Jutta Hartz sowie der Polizeikommissar Karsten Döhrmann zum Team der Bühne. Ihren Sitz haben sie in Delmenhorst. Döhrmann war früher im Streifendienst, „aber jetzt lass ich die Puppen tanzen“, wie er im Gespräch mit der NWZ lachend erzählt. Für alle ist die Bühne ein Vollzeitjob, mehr als 200 Schulen und rund 12 000 Schülerinnen und Schüler zwischen Cuxhaven und Diepholz erreichen die Puppenspieler pro Jahr.

Große Bedeutung

Wie stark „Netz-Dschungel“, das zu den älteren Stücken der Bühne gehört, nachgefragt wird, habe man am Anfang nicht geahnt, erklärt Reschke-Thein. Aber das Thema Internet gewinne durch die zunehmende Zahl internetfähiger Geräte immer mehr an Bedeutung. Bei der Vermittlung der unterschiedlichen Themen, auch Gewaltprävention gehört zum Beispiel zum Repertoire, setze die Polizei bewusst auf ein „multiprofessionelles Team“, wie Reschke-Thein es ausdrückt. „Die Polizei-Puppenbühne würde ohne die Polizei nicht funktionieren.“

Lebenswelt der Kinder

Multiprofessionelles Team, Prävention, persönliche Daten: Zwar stecken hinter der Arbeit der Polizei-Puppenbühne viele große Begriffe und viel Fachwissen, aber gegenüber den Schülerinnen und Schülern fällt höchstens Mal das Wort Prävention. „Die Stücke begeistern die Kinder“, hat auch Schulleiterin Dörte Lohrenz festgestellt. Alle Stücke im Repertoire der Bühne würden die Schüler in ihrer Lebenswelt abholen.