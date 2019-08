Bookholzberg Die Sommerferien brachten eine Veränderung für das Foyer der Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg. Dort, wo früher einfache Holztische und Bänke standen, gibt es jetzt eine gemütliche Sitzecke aus grünen und grauen Sofa-Elementen. Drei neue Hochtische mit Bänken stehen ebenfalls in der Pausenhalle.

Wände hell gestrichen

Außerdem ist der große Raum im Eingangsbereich durch einen neuen Anstrich deutlich heller geworden. Zudem erstrahlen Säulen im Raum und Holzbänke an den Fenstern in hellem Grün. Am Dienstag wurde das neu gestaltete Foyer den Schülern und Schülerinnen offiziell übergeben. Der neunjährige Jonas aus der fünften Klasse und die 15-jährige Zehntklässlerin Bente schnitten dafür symbolisch ein Band durch. „Nutzt das Foyer reichlich, aber bitte nutzt es nicht ab“, sagte Schulleiter Jan-Michael Braun zu den Kindern und Jugendlichen, die auf den neuen Sofas Platz nahmen.

Ideen gesammelt

Rund 24 000 Euro hat die Gemeinde Ganderkesee in die Umgestaltung investiert. Bisher sei das Foyer wenig einladend gewesen, sagte Braun. Viele Ideen, wie es freundlicher gestaltet werden könnte, kamen aus der Schule. Lehrer Frank Greve und seine Kollegin Silke Gebken-Grybat überlegten gemeinsam mit Nicole Arndt und Sieglinde Jahn von der Gemeindeverwaltung, wie die große Eingangshalle schöner werden könnte. Auch Tipps von einer Innenarchitektin holte sich das Team.

Schul-Farben aufgegriffen

„Das Logo der Schule ist grün und grau, deshalb haben wir die Farbkombination aufgegriffen“, sagte Silke Gebken-Grybat. Grün sei die Farbe der Schule an der Ellerbäke, ergänzte Sieglinde Jahn, Fachdienstleiterin Schulen. Es gehe auch um den Wiedererkennungswert.

Ein Beamer, der Fotos aus dem Schulleben auf die Wand hinter der Sitzecke wirft, soll ebenfalls noch fest an der Decke angebracht werden. Es sei geplant, dort Bilder von besonderen Aktionen zu zeigen, sagte Gebken-Grybat. „Wir wollen überlegen, wie wir die Projektionsfläche sonst noch nutzen können“, fügte Frank Greve hinzu. Einige Arbeiten sollen in den kommenden Wochen noch erledigt werden. Dazu gehört der Einbau von vier Lichtkuppeln über dem Sitzbereich.

Die Schüler können die neue Sitzecke nicht nur in den Pausen nutzen. Denkbar ist laut Silke Gebken-Grybat auch, dass sich einzelne Klassen für bestimmte Aufgaben dort einfinden.

Flachdach saniert

In den Sommerferien hat sich in der Oberschule in Bookholzberg noch mehr getan. So wurde das Flachdach über dem Trakt mit den Fachklassen saniert. Auf einer Fläche von 950 Quadratmetern sei unter anderem eine 20 Zentimeter dicke Dämmschicht eingebaut worden, teilte die Gemeinde mit. In den vergangenen Jahren wurden zudem Fachräume erneuert, auch eine neue Mensa erhielt die Schule. Im kommenden Jahr soll nach Angaben von Sieglinde Jahn der Eingang der Oberschule umgebaut werden.