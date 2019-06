Bookholzberg Auch die schönste Zeit ist irgendwann vorbei: Die Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs in der Schule an der Ellerbäke feierten am Freitag ihren Abschied. Insgesamt 77 von ihnen, aus den Haupt- und Realschulzweigen, bekamen ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Vorher ließen sie aber, gemeinsam mit Eltern, Lehrern und geladenen Gästen, darunter auch Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken, die gemeinsam erlebten Jahre noch einmal Revue passieren.

Mut sprach ihnen dabei Schulleiter Jan-Michael Braun zu, der zu Beginn der Feier nicht nur auf der Bühne sang, sondern auch eine bebilderte Rede hielt. „Schön, dass ihr hier wart“, sagte er und zeigte dazu nicht nur Einblicke in die erlebten Momente in der Schule, sondern stellte auch die Berufswünsche der scheidenden Schüler vor – einige von ihnen werden im kommenden Schuljahr eine gymnasiale Oberstufe besuchen, andere einen erweiterten Abschluss nachholen oder jetzt im Sommer eine Ausbildung beginnen.

Auch einen Rückblick auf die Anfänge als ehemals neuer fünfter Jahrgang im Jahr 2014 fehlte während der Feier nicht: „Und natürlich war kein Jahrgang jemals zuvor so frech wie dieser“, zitierte Braun schmunzelnd Kommentare älterer Schüler aus der Zeit. Er bedankte sich für das Engagement der Schüler und ihrer Eltern während ihrer gemeinsamen Zeit an der Schule.

36 der verabschiedeten Schüler verlassen die Schule an der Ellerbäke mit einem Realschulabschluss, weitere 16 gehen mit einem erweiterten Realschulabschluss. Fünf Verabschiedete haben ihren Hauptschulabschluss erhalten, zusammen mit ebenfalls fünf Schülerinnen und Schülern aus dem neunten Jahrgang.

Zum Abschluss der gemeinsamen Feier luden Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs alle Anwesenden zum traditionellen gemeinsamen Buffet in die Mensa ein.