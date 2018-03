Bookholzberg /Stenum /Hollen Der Würfel rollt über den Tisch, Horst Kubitza lacht und setzt seine Figur auf dem großen Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel ein paar Felder weiter. Ihm gegenüber sitzt Nico Schmidt. Der 18-Jährige verbringt sein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) in der Wohnanlage der Lebenshilfe am Vollersweg in Bookholzberg. Nach dem FSJ möchte der junge Bookholzberger eine Ausbildung in der Pflege machen. „Vor der Arbeit hier hätte ich nie gedacht, dass mir das liegt.“

Nico Schmidt ist einer von zahlreichen jungen Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr an verschiedenen Standorten in der Gemeinde Ganderkesee absolvieren. Die Bandbreite der Einsatzstellen ist dabei hoch.

Die Lebenshilfe

FSJ in der Gemeinde Ganderkesee: Orte und Kontakte Das RUZ Hollen bietet sowohl FÖJ am Umweltzentrum, ein FÖJ an Ganztagsschulen als auch Bundesfreiwilligendienst an. Infos und Bewerbungen per Mail: Die Klinik Stenum bietet pro Jahr fünf FSJ-Plätze an. Vier davon auf Station und ein Platz im Operationssaal. Infos gibt es bei Pflegedienstleiterin Ingeburg Masukowitz. Der TSV Ganderkesee hat pro Jahr ein bis zwei FSJ-Plätze zu vergeben, je nachdem, ob mit einer Schule kooperiert wird oder nicht. Eingesetzt werden die Freiwilligen in verschiedenen Sportarten, je nach Kenntnisstand. Auch die Mitarbeit in der Geschäftsstelle gehört dazu. Infos unter: Die Lebenshilfe Delmenhorst beschäftigt FSJler nicht nur in der Einrichtung in Bookholzberg, sondern auch an anderen Standorten des Zuständigkeitsbereiches. Infos gibt es bei Laura Düser: bueroruzhollen.debuero@ruzhollen.de masukowitzstenum-ortho.demasukowitz@stenum-ortho.de infotsv-Ganderkesee.deinfo@tsv-ganderkesee.de l.dueserlebenshilfe-delmenhorst.del.dueser@lebenshilfe-delmenhorst.de

„Wir haben eigentlich immer vier Plätze für FSJler“, sagte Hannes Proft, Hausleiter der Anlage am Vollersweg. „Dieses Jahr konnten wir aber nur zwei Stellen besetzen.“ Das sei schade, denn für beide Seiten biete das FSJ große Vorteile. Für die Lebenshilfe seien die jungen Freiwilligen „eine sehr große Hilfe. Und auch unsere Bewohner freuen sich immer über sie, da die FSJler viel mehr Zeit mit ihnen verbringen können.“ Dass viele der Freiwilligen im Vorfeld ihres Einsatzes wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung haben, störe nicht. Das bestätigt auch Nico Schmidt, der vor seinem Einsatz am Vollersweg überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Bereich hatte. „Am ersten Tag war es natürlich ungewohnt, aber das hat sich schnell gegeben.“

Seine tägliche Arbeit, die aus ganz verschiedenen Alltagshilfen für die Bewohner besteht, macht ihm Spaß. Sie sei abwechslungsreich. Die Entscheidung für das Jahr, die eigentlich fiel, weil Nico Schmidt keinen Ausbildungsplatz gefunden hatte, hat er nicht bereut. „Im Gegenteil!“ In seinem Bekanntenkreis gebe es allerdings sonst niemanden, der auch den FSJ-Weg beschritten habe. „Aber dafür lernt man in den Seminaren ganz viele andere Gleichaltrige kennen.“

Das Umweltzentrum

Auch das Regionale Umweltzentrum (RUZ) in Hollen setzt seit Jahren auf Freiwillige. Neben den sogenannten Bufdis (Bundesfreiwilligendienst), gehören dazu auch FÖJler, also all diejenigen, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr genommen haben. Unter ihnen sind Daniela Berner (18) und Celine Djedouboum (19). Beide nutzen die Zeit im RUZ, um Erfahrungen zu sammeln und in den Bereich Bildung hineinzuschnuppern. „Wir helfen bei der Vorbereitung der Kurse und übernehmen auch schnell selbst welche“, erklärt Celine Djedouboum und ihre Kollegin ergänzt: „Eigenverantwortliches Arbeiten wird hier gefördert.“

Fast täglich sind von morgens bis zur Mittagszeit Schulklassen im Umweltzentrum unterwegs, Langeweile komme da nicht auf. Und auch am Nachmittag gebe es immer was zu tun. Hinzu kommen, egal ob FSJ oder FÖJ, verschiedene Seminare, die überregional und standortübergreifend stattfinden. „In den Seminaren werden immer ganz unterschiedliche Themen behandelt. Das ist immer ganz spannend“, so Daniela Berner.

Die Klinik

Wie vielfältig die Hintergründe der Freiwilligen sind, zeigt die Orthopädieklinik in Stenum. Die Spezialklinik hat gleich mehrere FSJler im Einsatz, darunter auch Cristina Marraro. Die 22-Jährige Italienerin ist seit August vergangenen Jahres in Stenum und war zuvor als Au-pair in Deutschland. Bald beginnt sie eine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin (OTA) in Detmold. Es sei nicht selten, dass die FSJler nach ihrer Zeit in Stenum in die Krankenpflege gehen, weiß Pflegedienstleiterin Ingeburg Masukowitz. Für ein FSJ in Stenum spreche aus ihrer Sicht vor allem ein Umstand: „Wir bieten auch eine Stelle im Operationssaal an.“ Das gebe es sonst selten.

Aber auch auf Station sei die Arbeit, die Cristina Marraro, ihr Kollege Kevin Klenk (18, aus Stuttgart) und die anderen FSJler leisten, sowohl abwechslungsreich als auch interessant. „Es geht hier sehr international zu“, sagt Kevin Klenk und der 17-jährige Marvin Ksiezyk aus Bookholzberg ergänzt: „Ich habe seit September hier mehr Englisch gelernt als in der Zeit zuvor.“