Bookholzberg „Das Thema Mobilität ist uns so wichtig, dass wir dem einen Tag widmen“, sagte Dörte Lohrenz, Schulleiterin der Bookholzberger Grundschule, am Donnerstag. Seit bereits neun Jahren wird dort ein Aktionstag zur Mobilität ausgerufen, um Schülern Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln.

Toter Winkel bei Lkws

Dabei ging es nicht nur um das Laufen auf dem Bürgersteig oder Warten an der Ampel, sondern auch um das Verhalten im Schulbus und tote Winkel im Sichtbereich von Lkw-Fahrern. Die Delmenhorster Bundeswehr und der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen waren dazu mit Fahrzeugen vor Ort. Die ADAC-Stiftung führte ein Verkehrstraining mit den Schülern durch. „Dort werden auch Rollenspiele gemacht, das ist wirklich sehr kindgerecht“, erklärte Lohrenz.

Zweiräder dürfen beim Thema Mobilität nicht fehlen, weshalb Parcours für Fahrräder und Roller aufgebaut wurden, auf denen die Kinder ihre Fahrsicherheit und Verkehrsregeln trainieren konnten.

Ein sehr positives Resümee zog Lohrenz auch für das ebenfalls seit 2011 laufende Projekt Schulexpress. „Das sind elf Haltestellen in unserem Einzugsbereich“, sagte die Schulleiterin. Dort können sich Schüler, die zu Fuß kommen, gemeinsam treffen oder sich von ihren Eltern dorthin bringen lassen. „Dadurch entzerren wir die Situation vor der Schule “, so Lohrenz.

Was ist der Schulexpress? Das Verkehrsprojekt Schulexpress bietet Schülern Haltestellen, um sich zum gemeinsamen Schulgang zu treffen. Eltern können ihre Kinder auch mit dem Auto an diesen Punkten absetzen, wenn der Fußweg ansonsten zu lang ist. Mehr Informationen über das Projekt und einen Haltestellenplan für die Grundschule Bookholzberg sowie auch die Grundschulen Dürerstraße und Lange Straße im Ort Ganderkesee gibt es online: www.schulexpress.de

Kinder als Experten

Das Reizthema Elterntaxis sei phasenweise immer wieder mal ein Problem, weshalb die Grundschule gerne die Kinder zu Experten machen will. „Die geben das dann an ihre Eltern weiter.“

Zum Beginn des neuen Schuljahres wurde in Bookholzberg eine große Zahl von Elterntaxis registriert, zusammen mit einer spürbaren Aggressivität der elterlichen Fahrer. Genau für diese Situation sei der Schulexpress gedacht. Lohrenz: „Der Mensch an sich ist ja bequem.“ Deshalb sei es wichtig, mit dem Schulexpress ein Symbol zu haben, um anzuregen und an das Thema Mobilität zu erinnern.

Dass die Schüler idealerweise selbstständig zur Schule gehen sollen, hat noch einen Grund: „Das ist ein Moment, um runterzukommen“, erklärte Lohrenz. Bewegung und frische Luft sorgten dafür, dass es im Unterricht eine spürbar entspanntere Atmosphäre gebe. „Die Kinder sind dann ganz anders drauf.“

Ende September soll es ergänzend zu dem Aktionstag einen Wettbewerb geben, bei dem die „lauffreudigste“ Klasse der Grundschule Bookholzberg mit einem Wanderpokal ausgezeichnet wird.