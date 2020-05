Kindertagesstätten In Dötlingen: Nachfrage nach Notbetreuung steigt

Brettorf /Dötlingen /Neerstedt Auch wenn die Landesregierung in den vergangenen Wochen einige Lockerungen in Zeiten der Corona-Pandemie beschlossen hat – das Kindertagesstättengesetz ist weiterhin außer Kraft, die Krippen, Kindergärten und Horte bleiben geschlossen. Um Infektionsketten zu unterbrechen und Kontakte möglichst zu vermeiden, wird auch weiterhin nur eine Notbetreuung angeboten.

Der Landkreis Oldenburg und seine Kommunen arbeiten bei der Umsetzung der verschiedenen Vorgaben eng zusammen und tauschen sich aus. Notbetreuungen werden überall angeboten – auch in den drei Kindertagesstätten der Gemeinde Dötlingen. „Der Bedarf in der Gemeinde ist vorhanden“, sagte Bürgermeister Ralf Spille auf Nachfrage unserer Zeitung.

Kleinere Gruppengröße

Die Anzahl der Gruppen ist aktuell identisch zur normalen Auslastung – nur die Zahl der betreuten Kinder ist derzeit geringer. Im Kindergarten in Dötlingen gibt es vier Kita- und eine Krippengruppe. In Neerstedt werden die Kinder ebenfalls in vier Kitagruppen sowie zwei Krippengruppen betreut. In Brettorf gibt es jeweils eine Kita- und Krippengruppe.

Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, ist festgelegt, dass höchstens 13 Kinder in eine Regelgruppe aufgenommen werden dürfen. In der Krippe sind in jeder Gruppe acht Kinder zugelassen. Das bedeutet, dass etwa die Hälfte der eigentlichen Kapazität zur Verfügung steht. „Es muss schon genau geguckt und geplant werden, um allen Anfragen und Wünschen gerecht zu werden“, heißt es seitens der Verwaltung. Denn: Aktuell häufen sich die Anfragen zur Nutzung der Notbetreuung. Nicht verwunderlich, schließlich sind oft beide Elternteile berufstätig.

Wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen darf, darüber entscheidet die jeweilige Kommune. Kriterien sind unter anderem Tätigkeiten der Eltern im Bereich der kritischen Infrastruktur oder von allgemeinem öffentlichen Interesse, drohende Kindeswohlgefährdung oder Kinder mit Unterstützungsbedarf. Da es sich nicht um ein reguläres Betreuungsangebot handelt, gibt es aber keinen Rechtsanspruch auf den Platz in einer Gruppe.

Regeln im Alltag

Im Alltag der Kindertagesstätten gibt es feste Regeln. „Die Kinder in den einzelnen Notbetreuungsgruppen sind fest“, erklärt die Verwaltung. Sollte ein Kind die Betreuung beispielsweise nur drei Tage in Anspruch nehmen müssen, dürfte für die zwei weiteren Tage kein anderes Kind den Platz in dieser Gruppe einnehmen.

Der Außenbereich sollte getrennt in kleinen Gruppen genutzt werden, die Mahlzeiten getrennt in den einzelnen Gruppen stattfinden. Auch in den Bring- und Abholphasen sollte auf eine zeitliche Trennung geachtet werden.

Auch beim Personal wird darauf geachtet, dass die Gruppen möglichst von den gleichen Mitarbeitern betreut werden. „Wenn es personelle Engpässe gibt, hat der Landkreis aber angeboten, mit eigenem Personal zu unterstützen“, so Spille.