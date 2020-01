Bürstel /Landkreis Die Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land geht neue Wege, um Jugendliche für einen Handwerksberuf zu begeistern. In dieser Woche unternahmen rund 100 Neuntklässler der Integrierten Gesamtschule Delmenhorst eine Azubireise zu Betrieben in Ganderkesee, Wildeshausen und Delmenhorst.

Vier Schüler informierten sich am Mittwochvormittag beim Land- und Gartentechnik-Betrieb Ordemann in Bürstel. Die Jugendlichen bekamen eine Betriebsführung. Dabei zeigte ihnen der Land- und Baumaschinenmechatroniker Mathias Kupschus, wie der Motor eines Aufsitzrasenmähers per Computer ausgelesen wird. Außerdem sahen sie Björn Welling zu, der das Innere eines Mähroboters mit Trockeneis reinigte.

In dem Betrieb mit 16 Mitarbeitern werden Rasenmäher, Kommunalschlepper und Geräte wie Motorsägen und Hochdruckreiniger angeboten und repariert. Zurzeit gibt es nach Auskunft von Meike Ordemann, die für das Marketing und die Buchhaltung zuständig ist, drei Azubis im Betrieb. Sie absolvieren eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. „Im Moment haben wir noch keine Probleme, Azubis zu finden“, sagte sie. Aber es sei wichtig, deutlich zu machen, dass man nicht studieren müsse: „Auch im Handwerk kann man Karriere machen.“

Die Firma Ordemann ist deshalb immer dabei, wenn es darum geht, junge Leute auf Handwerksberufe aufmerksam zu machen. Der Betrieb bietet Praktika an und lud auch beim „Tag des offenen Handwerks“ in seine Verkaufs- und Werkstatträume ein. Doch der Samstag, an dem Schüler und Schülerinnen verschiedene Betriebe besuchen konnten, wurde zuletzt nicht mehr gut angenommen. „Deshalb haben wir überlegt, wie wir es anders gestalten können“, sagte der stellvertretende Kreishandwerksmeister Jörg Kruse.

In Zusammenarbeit mit der Gesamtschule entstand das Konzept für die Azubireise: In den vergangenen Tagen besuchten Jugendliche aus dem neunten Jahrgang 24 Betriebe aus dem Gebiet der Kreishandwerkerschaft. In Ganderkesee beteiligten sich die Tischlerei Sandkuhl, das Autohaus Würdemann, die Bäckerei Tönjes sowie die Firmen Rücker, Meyer Technik und Metallbau Wieting. In Wildeshausen waren der Malerbetrieb Schmidt und die Firmen Marc-Engineering und Hoge Systemtechnik dabei. Auch Delmenhorster Betriebe machten mit, darunter ein Frisör.

Die Jugendlichen sollen eine Vorstellung von unterschiedlichen Handwerksberufen bekommen: Jeder könne etwas zeigen, damit die Schüler etwas vor Augen hätten, erläuterte Jörg Kruse. „Wir hoffen, dass wir einige für ein Praktikum oder eine Ausbildung gewinnen können“, sagte der Geschäftsführer eines Metallbaubetriebs. Im Handwerk sei der Fachkräftemangel ganz besonders zu merken.

Die Schüler und Schülerinnen konnten ihre Interessen angeben. Bei der Aufteilung wurde aber auch darauf geachtet, dass die einzelnen Gruppen mit gleich vielen Jungen und Mädchen besetzt waren. Die Azubireise soll im nächsten Jahr erneut organisiert werden.