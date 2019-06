Colnrade Welche Gegenstände können rollen? Welche nicht? Wie wirkt sich beim Rollen das Eigengewicht aus? – Colnrades Kindergarten Lummerland, seit 2011 ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“, geht in diesen Wochen wieder kniffligen Fragen nach. Da wird gemalt, gebastelt und manch ein Versuch durchgeführt. Am Donnerstag legten die kleinen Forscher eine Pause ein. Mütter und Geschwisterkinder kamen, es gab Eis und Erdbeeren für alle. Der Anlass: Nach einem entsprechenden Monitoring haben die Lummerländer das Recht, sich für weitere zwei Jahre „Haus der kleinen Forscher“ zu nennen.

Zu Gast bei der Forscherparty war Thorsten Frank, der als regionaler Netzwerkkoordinator für Oldenburg und umzu die bundesweite Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ vertrat. Er hatte eine Urkunde und eine wasserfeste Forscher-Plakette mitgebracht. „Weiter so!“, appellierte Frank an die aktuell 16 Kinder sowie das Erzieherinnenteam um Leiterin Heike Decker. Die Colnrader Kita sei mittlerweile zum fünften Mal zertifiziert worden – und das hätten im Raum Oldenburg und umzu erst zwei Kitas geschafft.

Thorsten Frank und Heike Decker hatten vor der Feierstunde kurz geschildert, worum es geht. Der Ansatz der Stiftung sei es nicht, dass mit dem Inhalt „aus dem Forscherkoffer für 600 Euro“ experimentiert wird, betonte Frank. Vielmehr werde mit Alltagsgegenständen geforscht. Das Forschen gelte Fragen, die von den Kindern selbst kämen.

So hatte der Colnrader Kindergarten sich Ende 2018 mit dem Thema Wetter befasst. Da galt es zum Beispiel zu klären, was passiert, wenn man je einen Einmalhandschuh mit Wasser füllt und dann im Gefrierfach beziehungsweise draußen aufhängt. Und es war der Frage nachzugehen, warum die entstehenden Eishände nicht mit nach Hause genommen werden können.

2019 ging’s dann mit dem Thema Berufe weiter. Als eines der Kinder berichtete, dass sein Papa mit dem Auto in der Werkstatt war, kam eine naheliegende Frage aufs Tapet: Was macht eigentlich eine Autowerkstatt? Also wurde eine Werkstatt besucht. Auch im Friseursalon oder in einem Postauto schauten sich die Kinder um.

Beim Thema „Welche Gegenstände können rollen“ testeten die Kinder das Rollverhalten von Spielzeugautos, die per Gummiband in Bewegung gebracht wurden, von Würfeln – und auch von sich selbst im unebenen Gelände. „Wir können rollen“, berichteten sie Thorsten Frank.