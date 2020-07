Betreuung: Kita-Kinder für das nächste Jahr anmelden

Dötlingen Eltern, deren Kinder ab August 2021 einen Krippenplatz, Kindergartenplatz oder einen Platz im Hort am Nachmittag in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Dötlingen in Anspruch nehmen wollen, sollen sich unverzüglich mit der jeweiligen Einrichtung in Verbindung setzen. Darauf weist die Gemeinde Dötlingen hin. Möglichst noch im September dieses Jahres sollten die Kinder in der Einrichtung auch vorgestellt werden. Anmeldeschluss ist der 30. September.

Um eine telefonische Anmeldung in der entsprechenden Kindertagesstätte wird gebeten. Folgende Einrichtungen gibt es: • Evangelischer Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Neerstedt, Am Sportplatz 1: Leiterin ist Sandra Burmeister, Telefon 04432/568. • Kommunaler Kindergarten „Dötlinger Strolche“ in Dötlingen, Karkbäk 11b: Leiterin ist Isabell Hannig-Meints, Telefon 04433/1441. • Kommunaler Kindergarten „Filibuster“ in Brettorf, Bareler Weg 6: Leiterin ist Gudrun Löhlein, Telefon 04432/ 1730.

Für folgende Einrichtungen ist die Anmeldung direkt an die Gemeindeverwaltung Dötlingen, Hauptstraße 26 in Neerstedt, zu richten: • Waldkindergarten Dötlingen, Schaftrift 12: Leiterin ist Julia Swyter. • Kindergarten Kleeblatt in Brettorf, Bareler Weg: Leiterin ist Chalina Reinekirchen.

Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der Gemeinde Dötlingen unter