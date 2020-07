Ferienpass: 28 Angebote gegen Langeweile

Dötlingen Angebote gegen Langeweile und Familienkoller: Das verspricht die Evangelische Jugend Dötlingen, die den Ferienpass der Gemeinde organisiert. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche bis kommenden Montag, 6. Juli.

Wegen der Corona-Krise mussten einige Aktivitäten gestrichen werden. Für gewöhnlich sind es circa 55 Aktionen, jetzt sind es 28, „aber wir sind froh um jede Veranstaltung, die gerettet werden konnte“, berichtet Jugenddiakon Jochen Wecker. Es gibt in diesem Jahr etwa 270 freie Plätze, sonst waren es circa 1 200. Hier die Angebote: • Donnerstag, 16. Juli: Yoga mit allen Sinnen erleben (10 bis 13 Uhr), im Jugendhaus Dötlingen • Mittwoch, 22. Juli: Morgendlicher Pirschgang (5.30- bis 8.30 Uhr), Treffpunkt am Grenzweg 1 in Klattenhof • Montag, 27. Juli: Ausflug zum Wild- und Freizeitpark Ostrittrum (9 bis 14 Uhr) • Mittwoch, 29. Juli: Malwerkstatt: Blumenwiese (10 bis 13 Uhr), bei Ute Schierz, Huntloser Straße 15 in Ohe • Donnerstag, 30. Juli: Besuch im Zoo Osnabrück (9.15 bis 18 Uhr), Treffen an der Grundschule Dötlingen • Montag, 3. August: Besuch in der Welt der Feen und Kobolde 1 (10 bis 14 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Dienstag, 4. August: Basteln mit Klopapierrollen 1 (10 bis 14 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Mittwoch, 5. August: Fimoschmuck (10 bis 15 Uhr), Jugendhaus Dötlingen; Jump–house Bremen (10 bis 12.15 Uhr); Malwerkstatt: lustige Vögel (10 bis 13 Uhr), bei Ute Schierz • Donnerstag, 6. August: Radtour zum Swingolf 1 (10 bis 15 Uhr), Treffen am Jugendhaus Neerstedt • Freitag, 7. August: Linoldruckkalender 1 „Wilde Tiere“ (10 bis 15 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Montag, 10. August: Kanutour auf der Hunte (10 bis 15 Uhr), Start: Anleger Ölmühle; Malaktion Regenbogenfisch (10 bis 14 Uhr); Orientalische Küche (10 bis 15 Uhr), beides Jugendhaus Dötlingen • Dienstag, 11. August: Traumfänger 1 (10 bis 15 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Mittwoch, 12. August: Linoldruckkalender 2 „Vögel und Schmetterlinge“ (10 bis 15 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Donnerstag, 13. August: Malaktion Dinos (10 bis 14 Uhr), Jugendhaus Dötlingen; Radtour zum Swingolf 2 (10 bis 15 Uhr), Treffen am Jugendhaus Neerstedt • Freitag 14. August: Foam Clay (10 bis 15 Uhr), Jugendhaus Dötlingen; Kids Dance Day – Tanzen, Toben, Spaß haben (15 bis 18.30 Uhr), Haus der Vereine Brettorf • Montag 17. August: Besuch in der Welt der Feen und Kobolde 2 (10 bis 14 Uhr); Fitness im Freien (10 bis 13 Uhr), beides im Jugendhaus Dötlingen • Dienstag 18. August: Basteln mit Klopapierrollen 2 (10 bis 14 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Mittwoch 19. August: Malaktion Elfen und Trolle (10 bis 14 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Donnerstag, 20. August: Fußball, Fun, Funino (10 bis 15 Uhr), Vereinsheim des TV Dötlingen; Traumfänger 2 (10 bis 15 Uhr), Jugendhaus Dötlingen • Montag, 24. August: Museumsdorf Cloppenburg (10 bis 16 Uhr)

In diesem Jahr gibt es das Programmheft ausschließlich im Internet. Die favorisierten Veranstaltungen werden vorgemerkt und mit einem digitalen Anmeldeformular bis spätestens Montag, 6. Juli, abgeschickt. Bis 11. Juli trifft per Brief die Bestätigung ein.

