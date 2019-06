Dötlingen An jedem letzten Mittwoch im Monat wird künftig aus dem Gemeinderaum des Pfarrhauses am Dorfring 25 in Dötlingen ein Philosophisches Café. Dort ist jeder Besucher willkommen, um über alle möglichen Themen zu reden, zu diskutieren oder nur einfach nur um zuzuhören. Der erste Termin findet am Mittwoch, 26. Juni, von 18 bis maximal 22 Uhr statt und wird das Thema „Entscheidung und Entscheidungsfreiheit“ behandeln.

Initiator des Cafés ist Christopher Lingg. „Ich hab schon an einigen Philosophischen Cafés im süddeutschen Raum teilgenommen“, erzählt der gebürtige Münchener. „Da ich mich in den letzten Jahren für Philosophie interessiert habe, war es naheliegend, Leute zu suchen, die gleichgesinnt sind – mit denen man über interessante Themen sprechen kann.“ Nun organisiert der 55-Jährige in seinem neuen Zuhause in Dötlingen eine solche Runde.

Hintergrund des Philosophischen Cafés ist es, einen Gesprächsraum anzubieten, „heißt, Sie können über alles reden, künstliche Intelligenz oder Begriffe wie Willensfreiheit“, erklärt der Software-Ingenieur. Dabei kann es ab und zu auch ganz schön wüst zugehen, wie Lingg weiß: „Philosophie ist ein hochgradig heterogenes Feld, sowohl die Themen als auch die Leute in der Gruppe. Die Standpunkte sind teilweise wirklich komplett unterschiedlich.“ Diese hochgradige Vielfalt vernünftig zu behandeln, das sei der Sinn und Zweck des Cafés.

Die Grundidee des Ablaufes ist, dass ein Thema in Form eines Referates vorgestellt wird. Am 26. Juni wird dies Lingg selber vortragen, hofft aber, dass zukünftig auch andere sich dazu bereiterklären: „Es ist schön, wenn jemand etwas vorbereitet, ein Interessierter, der schon einmal den Rahmen absteckt.“ Dadurch würden es sich die Leute bei dem Gespräch leichter machen. Neue Themen werden dann zum Abschluss vorgeschlagen.

Mitmachen kann jeder, wie Lingg betont, auch Kinder: „Jeder, der sich für Philosophie und für einen Diskurs und eine Argumentation interessiert.“ Auch diejenigen, die nicht aktiv mitmachen möchten, sind willkommen. „Wenn man sich für ein Thema wie Willensfreiheit interessiert, kann man sich da hinsetzten und dem Referat zuhören, aber wenn Sie dann sagen, an der Diskussion möchte ich nicht unbedingt teilnehmen, dann kann derjenige auch wieder gehen.“

Viele Regeln sollen dabei nicht festgelegt werden. Lediglich Richtlinien gibt es: wie andere aussprechen lassen und Argumentationen nicht einfach aus der Luft zu greifen, sondern derjenige weiß, wovon er spricht. „Ich persönlich würde es bevorzugen, wenn es von den Leuten getragen wird, mit möglichst großer Vielfalt ohne wirkliche Regeln, die man klar befolgt“, erklärt der 55-Jährige. Durch die möglichst offene Gruppendynamik soll auch ein niederschwelliger Zugang ermöglicht werden, insbesondere für neue Interessierte.

Bis zu 25 Personen finden im Gemeinderaum Platz, Kaffee und Kuchen werden aber nicht angeboten. „Es ist eine Küche vorhanden, von unserer Seite kommt erst einmal kein Angebot“, so Lingg.

Eine Anmeldung zum Philosophischen Café ist nicht notwendig. Wer aber sichergehen will, kann sich bei den Ansprechpartnern Lingg und Christine Scupin anmelden und informieren unter Telefon 04433/714 95 66.

Anmeldungen für Interessierte sind auch möglich unter www.philcafe.beepworld.de