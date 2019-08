Dötlingen /Neerstedt Der Ferienpass 2019 in der Gemeinde Dötlingen: Er ist sehr gut verlaufen. „Monatelang waren die vielen Aktionen in den Ferien geplant worden, es hat sich all die Überlegung gelohnt“, freut sich Jugenddiakon Jochen Wecker über den positiven Ablauf. Alle Ferienaktionen konnten so über die Bühne gehen, wie sie angekündigt worden waren, berichtet er. Das ist keine Selbstverständlichkeit: In anderen Kommunen kommt es auch immer wieder zu Ausfällen. Dagegen in Dötlingen: „Es gab keine Veranstaltungsabsagen und keine Unfälle, stattdessen kamen jeden Tag begeisterte Kommentare bei uns an“, so Wecker.

Programm in den Jugendhäusern Jugendhaus Dötlingen, Karkbäk 11b: Dienstag, 15 bis 18 Uhr: „Mädchenzone“, 6 bis 12 Jahre Donnerstag, 15 bis 18 Uhr: offener Treff, 6 bis 14 Jahre Freitag, 15 bis 18 Uhr: „Kids bis 12“ Freitag, 18.30 bis 21.30 Uhr: Jugendgruppe Joschy und die Engel (ab 12 Jahre). Jugendhaus Neerstedt, Hauptstraße 21: Dienstag, 16 bis 19 Uhr: offener Treff, 6 bis 18 Jahre Mittwoch, 16 bis 19 Uhr: offener Treff/Kochen mit Jochen, ab 6 Jahre Donnerstag, 16 bis 19 Uhr: offener Treff (6 – 18 Jahre) Freitag, 16 bis 21 Uhr: offener Treff Bolzplatz Aschenstedt, Zum Sande: Freitag, 15.30 bis 17 Uhr: „Spaß mit dem Ball“, 6 bis 17 Jahre

In der Gemeinde Dötlingen hat die Evangelische Jugend vor einigen Jahren die Organisation übernommen und wickelt sie inzwischen komplett per Internet ab. Das Team um Wecker tritt zudem auch als einer der großen Veranstalter auf. Dazu kommen Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die sich in den Sommerferien engagieren, um dem Nachwuchs eine abwechslungsreiche Zeit zu bieten. Dabei ist die Hoffnung von Wecker, dass sich künftig auch wieder mehr Bürgerinnen und Bürger sowie Gruppen und Vereine einbringen, um das Programm möglichst attraktiv halten zu können.

In diesem Sommer waren es insgesamt 51 Veranstaltungen. Dazu kamen Gutscheine für die Bäder in Wildeshausen und Kirchhatten. 233 Kinder hatten sich angemeldet. Die Jüngsten waren vier Jahre alt, die Ältesten waren 15. Es waren 35 Termine ausgebucht.

Fazit von Wecker: „Veranstalter, Eltern und Kinder erzählen von tollen Erlebnissen, viel Einsatz und lustigen Anekdoten. Die vielen fröhlichen Kinderaugen sind der Grund, warum wir alle dieses Mammutprogramm jedes Jahr neu angehen.“

Mit Blick nach vorne wünscht er sich, dass auch die Jugendhäuser vom Schwung der Ferienpassaktionen profitieren. „Viele Kinder, die jetzt regelmäßig bei unseren Veranstaltungen dabei sind, waren noch nie in einem der Jugendhäuser. Vielleicht klappt es ja, die Freundschaften und dieses Verbundenheitsgefühl in den Alltag zu retten.“

Mit dem Start der Schule läuft in den Jugendhäusern wieder das gewohnte Programm (siehe Kasten).