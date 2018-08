70 Jahre Wichernstift

Die Jugendhilfe war der Anfang: Der Verein Ev.-luth. Wichernstift, bis heute Träger der Einrichtung, wurde 1948 gegründet, um vor allem den „Wanderkindern“ der Nachkriegszeit, die ihre Familien und ihren Halt verloren hatten, eine Heimat und Zukunft zu geben. Bald darauf kam die Altenhilfe hinzu, später die Wichernschule, die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie weitere Arbeitsbereiche, die mittlerweile wieder aufgegeben wurden.

Zunächst war das Wichernstift in Adelheide ansässig, auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens. 1957 begann der Neubau der Gebäude auf dem Gut Elmeloh, die bis 1960 nach und nach bezogen wurden. Hier ist das Wichernstift bis heute ansässig.

Das 70-jährige Bestehen wird an diesem Freitag, 31. August, gefeiert. In der Michaeliskirche auf dem Wichernstift-Gelände beginnt um 11 Uhr ein Festakt, in dessen Mittelpunkt ein Vortrag des Bestseller-Autors Dr. Jens Weidner über „Optimismus“ steht. Nachmittags findet ein Sommerfest statt, am Abend steigt eine Geburtstags-Party für die 400 Mitarbeiter.