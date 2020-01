Fit für die Tagespflege

Sieben Teilnehmerinnen des Kurses „Qualifizierung in der Kindertagespflege“ haben zum Abschluss ihrer Weiterbildung die Zertifikate des Bundesverbandes für Kindertagespflege erhalten. Seit März 2019 hatten sie sich in dem 160 Unterrichtsstunden umfassenden Kurs sowohl pädagogische und psychologische Inhalte als auch finanzielle und rechtliche Grundlagen angeeignet und dieses Wissen in einem abschließenden Kolloquium unter Beweis gestellt.

Im Rahmen einer Abschlussfeier überreichten der Wildeshauser VHS-Leiter Hinrich Ricklefs und Programmbereichsleiterin Karin Köpke den Absolventen die Zertifikate. Ann-Kristin Hübner vom Familien- und Kinderservicebüro des Landkreises Oldenburg honorierte die Leistungen mit Rosen und hob den Bedarf von Tagespflegepersonen und deren hohen Stellenwert hinsichtlich der Gewährleistung der Kinderbetreuung hervor. Erfreulicherweise haben bereits sechs Teilnehmerinnen eine Tätigkeit in der Kindertagespflege aufgenommen.

Zu den Gratulanten gehörten die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wildeshausen, Majken Hjortskov, und der Gemeinde Hatten, Caroline Stroot, sowie der Bürgermeister der Gemeinde Dötlingen, Ralf Spille, die die erfolgreiche Lehrgangsteilnahme finanziell unterstützen. Es handelte sich um den 14. Lehrgang, den die VHS in Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises Oldenburg durchgeführt hat. Der nächste Lehrgang beginnt am Samstag, 25. April. Eine Infoveranstaltung dazu findet am Donnerstag, 27. Februar, um 15.30 Uhr in der VHS, Wittekindstraße 9, statt. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0 44 31/7 16 22 entgegen.

Die Absolventinnen sind Katharina Breckweg (Dötlingen), Alina Haeger (Ganderkesee), Daniela Haverkamp (Hatten), Swetlana Klat (Wildeshausen), Carmen Lintner- Fiatcoski (Dötlingen), Tatjana Schmidt (Wildeshausen) und Nadine Wille (Hatten).