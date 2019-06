Frage: Was wollen Sie mit der Aktion am Schulzentrum erreichen?

Donecker-Hoffmann: Meine Tochter und ich haben ein Infoplakat. Wir wollen über den Klimawandel informieren und zur nächsten Klimaschutz-Demo aufrufen. Sie ist für Freitag, 28. Juni, geplant.

Frage: Bereits am Dienstagmorgen haben Sie an der Schule gestanden. Wie kam Ihre Aktion bei den Schülerinnen und Schülern an?

Donecker-Hoffmann: Viele Schüler haben herübergesehen, sind aber nicht zu uns gekommen. Das ist sehr schade. Aber wir haben mit einigen Schülern gesprochen. Sie fühlen sich gut informiert, sind aber auch daran interessiert, etwas zu tun.

Frage: Was ist bei der Demonstration am Freitag, 28. Juni, geplant?

Donecker-Hoffmann: Es geht um 11.15 Uhr am Steinacker los. Die Route ist noch nicht festgelegt, aber sie endet am Rathaus.

Frage: Am 15. März gab es die erste „Fridays for Future“-Demonstration in Ganderkesee. Was ist seitdem passiert?

Donecker-Hoffmann: Seit der Demo gibt es eine feste „Fridays for Future“-Gruppe. Sie hatte Anfangsschwierigkeiten, ist jetzt aber mit zwei Delegierten auf Bundesebene angemeldet. Dabei geht es um Vernetzung. Man bekommt Informationen und Hilfe von Gruppen, die schon lange aktiv sind.

Frage: Und wie läuft es bei den Eltern, also den „Parents for Future“?

Donecker-Hoffmann: Da bin ich mit zwei anderen als Delegierte auf Bundesebene angemeldet. Doch ich habe nicht geahnt, was dazu gehört, wenn man aktiv ist. Ich bin in fünf oder sechs Whats­app-Gruppen und bekomme eine Fülle an Informationen. Ich muss dann sichten, was für Ganderkesee spannend ist. Oft nehme ich auch telefonisch an Delegiertenkonferenzen teil. Ich hätte es nicht annähernd für möglich gehalten, was für einen Rattenschwanz es nach sich zieht.

Frage: Warum bleiben Sie trotzdem dabei?

Donecker-Hoffmann: Es ist ein zu wichtiges Thema, auch bei uns zuhause. Ich kann es nicht einfach sein lassen. Außerdem hilft es mir, meine Zukunftsängste zu bewältigen.

Frage: Warum hat es rund ein Vierteljahr gedauert, bis erneut eine „Fridays for Future“-Demonstration in Ganderkesee geplant wird?

Donecker-Hoffmann: Die Jugendlichen haben Sorgen, schlechte Noten zu kassieren, wenn sie ständig bei denselben Fächern fehlen. Sie sagen, dass sie die Freitage nur machen, wenn nichts auf dem Spiel steht. Am 28. Juni ist das Schuljahr gelaufen. Das ist auch der Grund, warum es der Freitag geworden ist.

Frage: Wie soll es mit „Fridays for Future“ in Ganderkesee weitergehen?

Donecker-Hoffmann: Wir haben uns jetzt erstmals mit beiden Gruppen getroffen. Wir wollen versuchen, uns mit anderen Vereinen und Verbänden zusammenzutun. Im Moment sind wir in der Überlegungsphase.