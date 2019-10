Ganderkesee Teenager wollen mit gepflegten Zähnen glänzen – davon ist Alexandra Demand, Jugendzahnärztin des Landkreises Oldenburg, überzeugt. Und trotzdem sei es manchmal nötig, ihnen beim Know-how etwas auf die Sprünge zu helfen. Genau das taten sie und ihre Kolleginnen am Mittwochvormittag im Förderzentrum am Habbrügger Weg in Ganderkesee.

„Gesund beginnt im Mund – Ich feier’ meine Zähne!“ lautete das Motto des Tages der Zahngesundheit, der an der Schule jährlich mit Aktionen zur Mundgesundheit begangen wird. Für die Schüler der Jahrgänge fünf bis acht hatten die Mitarbeiterinnen des Kreisgesundheitsamtes in Kooperation mit den Schulsozialpädagogen Stationen vorbereitet, die für das Thema sensibilisieren sollten.

Geboten wurden ein zahnfreundliches Frühstück, ein Quiz zum Zuckergehalt in Lebensmitteln, am Glücksrad gab es Zahnpflegeartikel zu gewinnen und in einem „Kariestunnel“ wurden unter Schwarzlicht mit einer fluoreszierenden Lösung Zahnbeläge sichtbar gemacht – ohne erhobenen Zeigefinger, wie die Jugendzahnärztin betonte. Das Ergebnis des Plaque-Tests konnte immer nur der betreffende Schüler selbst sehen, jeweils vor und nach dem Zähneputzen.

Den Aktionstag nahmen die Kreisverwaltung und die OOWV-Tochter Niedersachsen Wasser zum Anlass, um der Schule offiziell einen Trinkwasserspender zu übergeben. Dieser war bereits zu Schuljahresbeginn in Betrieb genommen worden und wird von den Schülern rege genutzt, wie Schulleiter Rainer Müller berichtete. Leon aus der Klasse 6/7 des Förderzentrums brachte das Fazit seiner Mitschüler am Mittwoch auf den Punkt: „Das ist cool!“, sagte der Zwölfjährige über das neue Angebot.

Den Konsum stark zuckerhaltiger Getränke einzudämmen, stellt aus Sicht von Schulleiter Müller eine drängende Aufgabe dar. Es habe schon Überlegungen gegeben Energy-Drinks und Eistee gänzlich aus der Schule zu verbannen. „Aber wir hatten vor dem Trinkwasserspender auch keine Alternative anzubieten.“ Dass nun das neue Angebot so gut genutzt werde, mache ein Verbot vielleicht verzichtbar.

Dass an den Grundschulen seit einiger Zeit verstärkt aufs Wassertrinken geachtet wird, sei jetzt möglicherweise auch an der weiterführenden Schule zu bemerken, so Müller. 2017/2018 habe die Reihenuntersuchung in den Jahrgängen fünf und sechs noch ein relativ schlechtes Zahnbild ergeben –„in diesem Jahr sah es deutlich besser aus“.

Das Förderzentrum ist die erste Schule mit Sekundarstufe I, die von Landkreis und OOWV mit einem Wasserspender bedacht wurde. Bis 2020 sollen alle Grund- und Förderschulen im Kreis mit den Geräten ausgestattet werden. Jörn Logemann (Niedersachsen Wasser) bezeichnete das Engagement des Landkreises Oldenburg als „Leuchtturmprojekt“ im OOWV-Verbandsgebiet.