Ganderkesee „Sie können sich zwar gegen Außerirdische zur Wehr setzen, aber nicht gegen die Grippe“, frotzelte Arne Osolin, Lehrer und Filmberater der Schule Habbrügger Weg, mit Blick auf die deutlich dezimierte Filmcrew, die sich da am Montagvormittag im kleinen Sitzungssaal des Ganderkeseer Rathauses versammelt hatte.

Eingeladen hatte Bürgermeisterin Alice Gerken die Truppe, um deren jüngsten Coup zu würdigen: Für ihren Film „Platt rettet die Welt“ sind die 16 Schüler beim landesweiten Kurzfilmwettbewerb „10. Niedersachsen Filmklappe“ in der Kategorie „Förderschulen“ gerade in Aurich mit dem 1. Preis ausgezeichnet worden.

Setting und Umsetzung begeistern Jury Beeindruckt zeigte sich die Jury beim Finale der „Filmklappe“ in Aurich besonders vom kreativen Setting der Schaltzentrale des Raumschiffs der „Moorslöcker“. Das sind Eindringlinge aus dem All, die Zwietracht säen, in Ganderkesee mit ihrem perfiden Plan aber kläglich scheitern. Auch die „Stunteinlagen knallharter Mädchen“ und „die Umsetzung der Story in einer Mischung aus Animations- und Realfilmsequenzen sowie Special-Effects“ hätten die Juroren beeindruckt, heißt es in der Laudatio weiter. In der Kategorie „Förderschulen“ war zudem das Ganderkeseer Filmprojekt das einzige, an dem auch Schüler anderer Schulformen mitgewirkt haben. Für das Intro des sechsminütigen Films hatte TV-Moderator Yared Dibaba den Schülern seinen Stimme geliehen. Hier ist der komplette Film zu sehen: bit.ly/filmganderkesee

Was ursprünglich als Filmprojekt zur Plattdüütschen Week 2016 begonnen hatte, sei „quasi aus Versehen zum inklusiven Projekt geworden“, blickte Osolin auf die Anfänge zurück, als sich Schüler der vier weiterführenden Schulen zur gemeinsamen Arbeit gerade zusammengefunden hatten und Ideen sammelten. Dass das dann auch noch auf Plattdeutsch passierte, begeisterte nicht nur Angela Hillen, Plattdeutsch-Beauftragte des Landkreises, die intensiv am Projekt mitgewirkt hat, sondern auch Bürgermeisterin Alice Gerken, der die Regionalsprache bekanntlich ebenfalls am Herzen liegt.

„Ich bin immer wieder begeistert, was an der Förderschule an neuen Ideen losgetreten wird“, sagte Gerken am Montag beim Empfang im Rathaus. „Das ist ein großartiges Ergebnis!“, kommentierte sie den jüngsten Wettbewerbserfolg.

Die jungen Filmemacher nahmen in Aurich bereits ihre dritte Auszeichnung entgegen. Beim inklusiven Filmwettbewerb „Ganz schön anders“ waren die Ganderkeseer mit ihrem Film unter die besten zehn von 71 eingereichten Beiträgen gekommen und im Februar 2017 in Hannover ausgezeichnet worden. Im November gewannen sie schließlich die „Oldenburger Filmklappe“ – den Regionalentscheid im Kurzfilmwettbewerb.

Wie es nun weitergeht, steht für die jungen Filmemacher noch nicht ganz fest – Ideen für einen weiteren Film gebe es aber bereits, verriet Leon Sänger. Da trifft es sich gut, dass die Crew in Aurich neben einer Filmklappe, einem Glaspokal, einer Urkunde und 500 Euro auch ein Schnittprogramm bekommen hat. Ihr preisgekröntes Produkt hat in diesem Jahr noch zwei weitere Chancen, prämiert zu werden: beim Filmwettbewerb der Plattdüütsch-Stiftung Niedersachsen sowie beim Niedersächsischen Schüler- und Jugendfilmfestival in Uelzen.