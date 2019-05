Ganderkesee Die Spiele, die Kinder auf ihren Smartphones, dem heimischen TV oder dem Computer spielen, bleiben Eltern häufig unverständlich. Um daran etwas zu ändern, veranstaltet das Jugendzentrum Trend am Donnerstag, 27. Juni eine spezielle „LAN-Party“, in der aber nicht Jugendliche zocken, sondern Eltern sich über moderne Computerspiele informieren können.

Eintauchen in die Spiele

„Spielen ist ein großes Thema“, erklärt Trend-Leiter und Sozialarbeiter Matthias Heil. Klassiker wie Fußball- und Rennspiele gebe es schon lange auf Konsolen und dem Computer, die Faszination von modernen Titeln wie dem Actionspiel „Fortnite“, der Aufbau-Sandkiste „Minecraft“ oder dem Mehrspieler-Strategiespiel „League of Legends“ entziehe sich jedoch oft dem Verständnis der Elternschaft.

19 Uhr Begrüßung, Einführung in das Thema durch Sozialarbeiter Matthias Heil 19.15 Uhr Spielphase I 20.15 Uhr Vortrag „Computerspiele: Spaß und Abenteuer oder Zeitfresser und Ballerei?“ von Schulsozialpädagoge Stefan Diekmeyer 20.15 Uhr Diskussion 21.15 Uhr Spielphase II

Die Veranstaltung wird von der Landesstelle für Jugendschutz Niedersachsen gefördert. „Die stellen uns eine Kiste mit mehreren Geräten und Spielen“, sagte Heil. Diese werden im Jugendzentrum dann in vier Themenschwerpunkten präsentiert: Virtual-Reality-Brillen, mit denen Videospiele dreidimensional erlebt werden können, moderne Spielekonsolen, eine Reihe von vernetzten Computern, auf denen Mehrspieler-Titel miteinander gespielt werden können, sowie Tablets als mobile Spielgeräte. „Die Eltern können dann eintauchen in das, was ihre Kinder machen, und einfach spielen“, erklärte Heil.

Eltern geben Themen vor

Zusätzlich zu dem Problem der Altersfreigabe bei Spielen, beziehungsweise ob und wie diese von Jugendlichen umgangen werden können, gibt es bei Online-Spielen auch den Suchtfaktor zu bedenken, erklärte Heil. „Wenn ich in einem Spiel 30 Minuten warten muss oder stattdessen schnell 99 Cent ausgeben kann, um weiterzukommen, dann kann das ein Problem sein.“ Welche Themen letztendlich alle vor Ort angesprochen werden, möchte Heil aber von den Eltern abhängig machen. „Je nachdem, was da für Fragen kommen und wo die Diskussion hingeht“, sagte er.

Die „LAN-Party für Eltern“ findet statt am Donnerstag, 27. Juni, im Jugendzentrum Trend, Bergedorfer Straße 15 in Ganderkesee. Los geht’s um 19 Uhr, das Ende wird für etwa 22 Uhr angepeilt. Die Veranstaltung ist kostenlos.