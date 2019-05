Ganderkesee /Bookholzberg Im Gymnasium in Ganderkesee sollen im neuen Schuljahr nach Auskunft von Direktorin Dr. Renate Richter fünf fünfte Klassen eingerichtet werden. Die Zahl der Schüler, die sich für das Schuljahr 2019/20 angemeldet haben, nennt die Schulleiterin nicht. In den kommenden Monaten kämen immer noch Nachzügler, erläutert sie. Auch in den vergangenen Schuljahren startete die Schule in Trägerschaft des Landkreises Oldenburg fünfzügig in den fünften Jahrgang. „Wir halten es schon seit etlichen Jahren konstant“, sagt Richter.

280 Viertklässler in der Gemeinde Im Schuljahr 2018/19 besuchten 280 Kinder die vierten Klassen der Grundschulen in der Gemeinde. Wie Meike Saalfeld von der Verwaltung mitteilt, waren das etwas mehr Kinder als im Vorjahr: 2017/18 wurden 261 Viertklässler gezählt. Das bedeutet nicht, dass alle 280 Kinder in die weiterführenden Schulen wechseln. Einige würden die vierte Klasse wiederholen, erläutert Saalfeld.

Die beiden Oberschulen in der Gemeinde Ganderkesee dagegen verzeichnen rückläufige Zahlen für den fünften Jahrgang. In der Oberschule Ganderkesee gehen im neuen Schuljahr wie in den Jahren zuvor drei fünfte Klassen an den Start. 60 Anmeldungen lägen vor, sagt die Didaktische Leiterin Doris Böttcher. Die Tendenz sei ein bisschen rückläufig. Doch auch sie geht davon aus, dass bis zum Start des neuen Schuljahrs noch Anmeldungen eintreffen.

Deutlich spürbar ist der Rückgang der Schülerzahlen an der Oberschule Bookholzberg. Dort sind laut Schulleiter Jan-Michael Braun bisher 48 Kinder angemeldet: „Wir werden nur zwei Klassen bilden können.“ Es gebe leider deutlich weniger Schüler als vor einem Jahr. Damals kamen drei fünfte Klassen zustande.

Einer der Gründe dafür könnte sein, dass sich Eltern trotz anderer Empfehlungen aus den Grundschulen entscheiden, ihre Kinder zum Gymnasium zu schicken. Denn die Wahl, welche Schule das Kind besucht, ist Sache der Mütter und Väter. „Die Eltern wählen die Schulen frei an, wir beraten nur“, sagt Dörte Lohrenz, Leiterin der Grundschule Bookholzberg.

In der vierten Klasse gebe es zwei Beratungsangebote. „Wenn die Eltern es wünschen, geben wir eine Empfehlung für die Schulform.“ In der Beratung geht es nicht nur um die Noten. Auch die Persönlichkeit des Kindes, das die Lehrkräfte nach vier Jahren gut kennen, steht im Mittelpunkt. Doch nicht alle Eltern entscheiden sich nach Erfahrung der Rektorin für die Schulform, die die Grundschule empfiehlt. Das sei ihr gutes Recht, sagt Lohrenz. Viele Eltern würden meinen, dass es wichtig für ihr Kind sei, dass es das Gymnasium besucht. „Dabei haben wir tolle Oberschulen, die wirklich gute Arbeit machen. Für viele Kinder wäre das der richtige Weg.“

Der kann nach den Worten von Jan-Michael Braun von der Schule an der Ellerbäke in eine Berufsausbildung, aber auch ans Gymnasium führen. Während die eine Gruppe von Schülern klar für eine Lehre ausgebildet werde, würden die anderen auf eine weiterführende Schule vorbereitet. „Diese Option sehen einige Eltern vielleicht nicht.“

Braun macht außerdem deutlich, wie wichtig positive Lernerfahrungen und Erfolgserlebnisse für die Kinder seien. Doris Böttcher von der Oberschule Ganderkesee verweist zudem auf praktische Lernschwerpunkte, etwa Werken, Technik und Hauswirtschaft. Gemeinsam mit Ganderkesee müsse überlegt werden, wie die Qualität der Oberschulen dargestellt werden könne, meint Braun. „Wir müssen deutlich machen, was unsere Schulen leisten.“

Als weiteren Vorteil sehen Jan-Michael Braun und Doris Böttcher an, dass die Klassen in ihren Schulen nicht so groß sind. Allerdings haben sie festgestellt, dass nach der fünften oder sechsten Klasse doch noch Kinder in die Oberschulen wechseln.