Ganderkesee /Bookholzberg Der Run aufs Gymnasium ist ungebrochen – da macht die Gemeinde Ganderkesee keine Ausnahme. Mehr noch: Während landesweit der Anteil der Kinder, die von der Grundschule in die fünften Klassen des Gymnasiums wechselten, bei 43,6 Prozent liegt, dürften es in Ganderkesee deutlich über 50 Prozent sein – selbst unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass einige Mädchen und Jungen nach der vierten Klasse Schulen außerhalb der Gemeinde besuchen.

131 Fünftklässler begrüßte Direktorin Dr. Renate Richter am Donnerstagmorgen in der Aula des Gymnasiums am Steinacker. An der gegenüberliegenden Oberschule Ganderkesee waren es 63 Neuankömmlinge – erneut ein leichter Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Und nur 52 Schülerinnen und Schüler starten an diesem Freitag in der Bookholzberger Oberschule an der Ellerbäke in die Sekundarstufe I. Den 131 Gymnasiasten im fünften Jahrgang stehen demnach in der Gemeinde Ganderkesee 115 Oberschüler gegenüber.

„Längst nicht alle Eltern folgen den Schullaufbahn-Empfehlungen der Grundschulen“, ist der Eindruck von Ingo Voss, Leiter der Oberschule Ganderkesee. Sein Bookholzberger Amtskollege Jan-Michael Braun wird noch deutlicher: „Leider müssen wir weiterhin beobachten, dass es Eltern zu geben scheint, die der Schulform Oberschule weniger Vertrauen entgegenbringen als anderen.“ Das lässt sich auch an den Gesamtschülerzahlen ermessen: 340 Kinder und Jugendliche werden in diesem Schuljahr an der Ellerbäke unterrichtet – so wenige waren es lange nicht. An der Oberschule Ganderkesee gibt es derzeit 468 Schülerinnen und Schüler, am Gymnasium indes 1052 – allerdings hat es in der Oberstufe auch zwei Jahrgänge mehr.

Vorbehalte, wie sie Jan-Michael Braun bei manchen Eltern vermutet, gibt es offenbar auch bei Lehrkräften: Nach den Erfahrungen des Bookholzberger Schulleiters wird es immer schwieriger, Stellen an Oberschulen zu besetzen. „Die Situation, dass wir als Schule uns aus mehreren Kandidaten den geeignetsten auswählen können, hat sich komplett umgekehrt: Die Lehrkräfte suchen sich die für sie passende Schule aus.“ Zwar sei das Kollegium an seiner Schule gegenüber dem Vorjahr gleich groß geblieben und die Unterrichtsversorgungsquote gut, so Braun, aber problematisch sei die Versorgung in einzelnen Fächern. Vor allem für Deutsch und Englisch fehlen an der Ellerbäke Fachlehrer.

An der Oberschule Ganderkesee sei ein länger anhaltender Lehrermangel noch nicht festzustellen, teilt Ingo Voss mit – er hebt dabei aber das Wort „noch“ hervor.

„Mangelfächer“ kenne sie zwar auch, räumte Renate Richter vom Gymnasium Ganderkesee ein. „Bisher haben wir aber immer eine genügend große Bewerberzahl gehabt und dann auch erfolgreich einstellen können“, teilte sie mit. Das Gymnasium habe die nötigen Fachlehrkräfte und die Unterrichtsversorgung sei gewährleistet. Und auf Veränderungen im Laufe des Schuljahres könne „mit ausgeklügelten Lösungen“ reagiert werden.