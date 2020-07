Schule In Ganderkesee: In den Ferien lernen oder lieber lockerlassen?

Ganderkesee /Bookholzberg Trotz Homeschooling und umfangreicher Lernpläne haben Kinder und Jugendliche die Monate ohne täglichen Unterricht in einer Ausnahmesituation verbracht. „Es ist klar, dass wir den Stoff nicht in dem Umfang vermitteln konnten, wie es im Lehrplan steht“, sagt Jan-Michael Braun, Leiter der Oberschule Bookholzberg.

Förderung kann beantragt werden Nachhilfeunterricht für Kinder kann auch über das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales finanziert werden. Eltern mit geringem Einkommen, die Arbeitslosengeld oder Sozialleistungen erhalten, können die Lernförderung beim Jobcenter des Landkreises beantragen. Der Bedarf muss von der Schule bestätigt werden. Er besteht beispielsweise, wenn die Versetzung eines Kindes gefährdet ist.

Mit Blick auf das neue Schuljahr soll in der Schule an der Ellerbäke deshalb geprüft werden, welche Inhalte nachgeholt und welche gestrichen werden können. „Wir müssen im Kollegium festlegen, was wichtig und was verzichtbar ist, auch für den Schulabschluss“, sagt Braun. „Lernferien“, die das Land Bremen für benachteiligte Schüler plant, gibt es in der Gemeinde Ganderkesee nicht. Der Schulleiter hält es für sinnvoll, wenn in den nächsten Wochen nicht an das Thema Schule gedacht werden muss: „Wir haben jetzt alle mal eine Pause verdient.“

Wer lernen möchte, kann das trotzdem tun. Wegen der langen Schulschließung halten Nachhilfeschulen Angebote bereit. Bei der Schülerhilfe Ganderkesee soll es in den Ferien Intensivkurse in kleinen Gruppen geben. Oliver Koke, Inhaber der Niederlassung, plant für die letzten zwei oder drei Wochen der Ferien Kurse, in denen sich Schüler auf das neue Schuljahr vorbereiten können. „Aber erst einmal sollten die Kinder richtig Ferien haben“, meint auch er. Das Hin und Her der vergangenen Monate sei für sie sehr anstrengend gewesen. „Sie waren ständig in Bereitschaft.“ Viele Kinder hätten die Schule auch zu schätzen gelernt, weil der Tag dann organisiert sei, meint der Familienvater.

Koke sieht durch die Corona-Situation allerdings die Gefahr, dass die Schere zwischen benachteiligten Kindern und Schülern, die ohnehin viel tun und von ihren Eltern unterstützt werden, weiter auseinandergeht. Er verweist auf das Bildungs- und Teilhabepaket, das eine Lernförderung ermöglicht (siehe Info-Kasten).

Mustafa Zein, Inhaber von „Eazy Learning“-Nachhilfeschulen in Ganderkesee und anderen Orten, plant ebenfalls Sommerkurse. In Kleingruppen sollen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, versäumten Schulstoff aus der Corona-Zeit nachzuholen und sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Nach vier Monaten mit Schulschließung und Unterricht im Ausnahme-Modus tun sich aus Sicht des 23-Jährigen Wissenslücken auf. Außerdem glaubt Zein, dass das neue Schuljahr hart wird: Es müsse viel Stoff nachgeholt und auch der aktuelle Stoff behandelt werden. „Die Schüler haben viel aufzuholen.“ Statt sich auf eine „chillige Zeit“ zu freuen, sollten sie schon in den Ferien beginnen, sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten, rät er.

Ob die Schule nach den Ferien wieder in gewohnter Weise läuft, ist aus Sicht von Schulleiter Braun noch nicht gewiss. Allen Kollegen sei klar, dass sie mit der Situation der Schüler sensibel umgehen müssten und den Druck nicht künstlich erhöhen könnten, sagt er. „Wir müssen im Hinterkopf haben, dass wir in einer besonderen Situation unterrichten.“ Die Eigenverantwortung und das selbstständige Arbeiten wertet Braun als positive Erfahrungen, die Schüler gemacht haben. Deshalb solle überlegt werden, wie der Fokus stärker auf eigenverantwortliches Arbeiten gelegt werden könne.