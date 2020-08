Letzter Teil Der Pflege-Serie: In der Ausbildung Sicherheit und Selbstbewusstsein erworben

Ganderkesee /Delmenhorst Stolz zeigt Jessica Wilk ihre Anerkennungsurkunde. Drei Jahre hat sie an der Ev. Altenpflegeschule in Delmenhorst und an ihrem Einsatzort, dem Wichernstift in Elmeloh, gelernt. Nun ist sie eine staatlich anerkannte Pflegefachkraft. Während ihrer dreijährigen Ausbildung hat Jessica Wilk immer wieder im Rahmen dieser NWZ-Serie über die Pflegeausbildung berichtet. Sie wollte an ihrem persönlichen Beispiel zeigen, wie vielfältig und anspruchsvoll der Pflegeberuf ist. Zum Abschluss der Artikelserie blickt Sie auf die drei Jahre zurück.

Lehrer haben geholfen

„Ich weiß noch, wie mein erster Eindruck von der Altenpflegeschule war“, erzählt Jessica. „Wow, was für eine schöne Schule, habe ich damals gedacht. Und dieser Eindruck ist geblieben.“ Die drei Jahre seien aber nicht immer einfach gewesen, gibt sie zu. „Wir mussten viele, auch schwere Themen lernen, aber die Lehrer haben uns allen sehr geholfen. Egal ob Anatomie, Wundpflege oder Pflegeplanung, sie haben die komplexen Themen so kompakt unterrichtet, dass wir gut lernen konnten.“

Und die 23-Jährige betont: „In der Praxis merkt man, wie wichtig es ist, so intensiv zu lernen. Jetzt fühle ich mich sicher.“ Das ist wichtig, denn als Pflegefachkraft muss sie nun selbstständig arbeiten. „Darauf wurden wir aber auch am Praxisort gut vorbereitet. Im letzten Ausbildungsjahr habe ich gelernt, mich auf mein Wissen zu verlassen. Vieles ist Routine geworden.“

Neben medizinischen Kenntnissen spielte auch das psychologische Wissen in der Ausbildung eine große Rolle. „Nur wenn ich weiß, wie sich der Bewohner gerade fühlt, kann ich Empathie entwickeln“, hat Jessica Wilk erfahren. Die Bewohner, mit denen sie in der Ausbildung viel Zeit verbracht hat, wird sie vermissen. Als staatlich anerkannte Pflegefachkraft bleibt sie zwar an ihrem Ausbildungsort im Wichernstift, wechselt aber auf eine neue Station.

Corona prägt Prüfungen

Nach der anstrengenden Prüfungszeit freut sich Jessica Wilk auf die neue Herausforderung. Die Prüfungsphase war durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie etwas durcheinandergeworfen worden. So konnten die praktischen Prüfungen erst ganz zum Schluss abgelegt werden. „Es war aber alles gut organisiert, so dass wir gut in die Prüfungen gehen konnten.“ Und das in einer Zeit, in der durch die Corona-Pandemie die Pflegekräfte und auch die Auszubildenden besonders gefordert waren.

Selbstbewusst geht Jessica Wilk nun ihre Arbeit als Pflegefachkraft an. „Dieses Selbstbewusstsein habe ich in den drei Jahren meiner Ausbildung bekommen“, sagt sie. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft sei genau die richtige Entscheidung gewesen. „Mit meinem Wissen und meinen Kompetenzen kann ich für die Bewohner da sein. Das ist ein tolles Gefühl.“