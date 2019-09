Ganderkesee Dass der Unterricht an Schulen digitaler werden soll, ist politisch seit Längerem beschlossen – jetzt steht fest, auf welche Summen aus dem so genannten Digitalpakt sich die Gemeinde Ganderkesee einstellen kann: Als Trägerin von sechs Grundschulen (einschließlich der Sprachheilklasse Bookholzberg) sowie zwei Oberschulen kann sie beim Land 873 105 Euro an Fördermitteln € abrufen.

„Die „Kreidezeit“ geht zu Ende“, stellt Bürgermeisterin Alice Gerken fest. Der Übergang von den Kreidetafeln zu digitalen Lehrtafeln sei zwar ein sichtbares Zeichen für den Wechsel zu digitalen Lehrmethoden, aber nur ein Aspekt der Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur. Bereits in diesem Haushaltsjahr werden Fördermittel in Höhe von 75 000 Euro € abgerufen. Lob gab es von der Verwaltungschefin für die gute Vorarbeit der Schulen, die bereits im Frühjahr ein Medienentwicklungskonzept vorgelegt hatten.

„Der Schwerpunkt der Umsetzung wird auf der Installation der notwendigen technischen Ausstattung der Gebäude insbesondere mit digitalen Anzeige- und Interaktionsgeräten liegen“, erklärt Sieglinde Jahn, Fachdienstleiterin Schulen. Zudem würden alle Schulen mit WLAN und dem Schulnetzwerk ISERV ausgestattet. Ziel sei es, alle auf den gleichen Stand zu bringen.

Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen wurden in einigen Schulen in den vergangenen Jahren schon Vorarbeiten geleistet. An den Grundschulen Dürerstraße und Bookholzberg sind bereits die erforderlichen Leitungen verlegt, in Habbrügge ist bereits im gesamten Gebäude WLAN verfügbar und auch die Oberschulen sind über Accesspoints bereits gut angebunden.

Fest steht laut Verwaltung bislang, dass jede Schule einen festen Grundbetrag in Höhe von 30 000 Euro € erhalte – mit Ausnahme der Grundschule Habbrügge, die wegen der geringeren Schülerzahl etwa 29 000 Euro bekomme.

Auch der Landkreis hat bekanntgeben, wie er die rund drei Millionen Euro aus dem Digitalpakt an die Schulen in seiner Trägerschaft verteilen wird: Das Gymnasium Ganderkesee erhält Fördermittel in Höhe von 510 352 Euro und die Schule Habbrügger Weg 86 197 Euro.

• Die Gemeindeverwaltung berichtet ausführlich zum Thema am 20. November in der Schulausschuss-Sitzung.