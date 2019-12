Ganderkesee Ein langer Tisch und Bücherregale bestimmen den Arbeitsraum von Eltje Fricke. Auch Schaubilder mit Rechtschreibregeln machen klar, worum es bei ihrer Tätigkeit geht. Seit 45 Jahren beschäftigt sich die Ganderkeseerin mit dem Thema Legasthenie. Selbst mit 83 Jahren arbeitet die Lerntherapeutin noch regelmäßig mit Kindern und Erwachsenen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben.

Legasthenie wird von Eltern an Kinder vererbt Wenn ein Elternteil Legasthenie hat, dann ist nach Angaben des Bundesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch ein Kind eine Lese-Rechtschreibstörung entwickelt. Auch neurobiologische Prozesse im Gehirn sollen eine Rolle spielen. Erste Anzeichen können sein, dass Kinder sehr langsam und stockend lesen, Wörter vertauschen oder auslassen. Beim Schreiben kann sich Legasthenie durch eine hohe Fehlerzahl in Texten zeigen. Auch das Schreiben von Wörtern in Bruchstücken kann ein Anzeichen sein. In der Therapie geht es unter anderem darum, Lernstrategien zu entwickeln.

„Wir haben um die 130 Kinder in der Förderung“, sagt Eltje Fricke. Sie kommen nicht nur aus Ganderkesee, sondern aus dem gesamten Umland. Eine Familie etwa reist regelmäßig aus Schwanewede an. Denn die Lerntherapeutin ist über Ganderkesee hinaus als Expertin für Legasthenie gefragt.

Die Mutter von vier Kindern kam in den siebziger Jahren mit dem Thema in Berührung. „Drei unserer Kinder haben schwere Legasthenie“, berichtet Eltje Fricke. Dass etwas nicht simmt, fiel ihr im Spielzimmer der Familie auf, in dem eine große Tafel hing. „Die Nachbarskinder schrieben alles richtig, unsere Kinder machten Fehler“, erinnert sie sich.

Die Legasthenie ist eine Störung, die vererbt wird. Ein Anzeichen kann nach Auskunft von Eltje Fricke sein, dass Kinder Schwierigkeiten beim Lesenlernen haben. Die Probleme seien größer als bei einer Lese-Rechtschreib-Schwäche, die die Kinder schneller überwinden könnten, sagt die Therapeutin.

Um ihren Kindern die Schullaufbahn zu erleichtern, suchte die Mutter Rat bei einer Expertin aus Kiel. Außerdem schloss sie sich mit anderen Eltern zusammen, deren Kinder ebenfalls betroffen waren. Der Leidensdruck für die Familien war groß: „Die Kinder galten als dumm“, berichtet Eltje Fricke. In der Schule seien sie niedergemacht und abgestempelt worden. Damals gab es auch noch keinen Nachteilsausgleich, der heute regelt, dass die Lese-Rechtschreib-Störung bei der Benotung berücksichtigt werden muss.

1975 legten Eltje Fricke und andere Eltern den Grundstein für den Verein Elterninitiative Legasthenie Ganderkesee (ELG). Eines der Ziele war und ist es bis heute, Experten zum Thema einzuladen. Vereinsmitglieder und interessierte Eltern treffen sich am ersten Donnerstag im Monat im Schwimmerheim, um etwas über das Thema zu erfahren. „Die Eltern machen sich Sorgen, was aus ihrem Kind werden soll“, weiß Eltje Fricke aus Erfahrung.

Doch die Legasthenie stehe einer Berufsausbildung nicht im Wege. Häufig seien die Kinder sehr gut in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Schlechte Noten in Deutsch könnten sie auf diese Weise ausgleichen. „Mir fällt auf, dass Legasthenie mit künstlerischer Begabung gekoppelt ist“, sagt Eltje Fricke. Auch zwei ihrer Kinder ergriffen künstlerische Berufe.

Für die gelernte Krankenschwester wurde die Legasthenie zum Lebensthema. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Lerntherapeutin und bietet in ihrem Haus am Heideweg seit vielen Jahren Förderung an. Es kommen Schüler und Schülerinnen zwischen sechs und 18 Jahren aus allen Schulformen, auch aus dem Gymnasium.

Erwachsene, die in der Schule nicht lesen gelernt haben, suchen ebenfalls ihre Hilfe. Eine Mitarbeiterin unterstützt sie bei der Arbeit. Darüber hinaus arbeitet Eltje Fricke ehrenamtlich in Schulen. Auch Gespräche mit Lehrern bietet sie an. Obwohl sie schon längst im Ruhestand sein könnte, denkt sie nicht ans Aufhören. Stattdessen hat sie kurz nach Weihnachten einen neuen Termin für die Begutachtung eines Kindes. „Was soll ich in Rente?“, meint Eltje Fricke.