Ganderkesee „Wir haben es geschafft und das ist ein sehr gutes Gefühl!“ Wiebke Treiber und Kai Keltsch sprachen wohl allen Mitschülerinnen und -schülern aus dem Herzen, als sie am Freitagnachmittag im Namen der scheidenden Abiturienten des Gymnasiums Ganderkesee eine Bilanz ihrer Schulkarriere zogen – und das Ergebnis vorwegnahmen. Die beiden Jahrgangs-Sprecher verglichen die Zeit mit einer Zugfahrt, deren Zielbahnhof erreicht sei. Nun gelte es aber wieder umzusteigen in Züge mit neuen, ganz verschiedenen Zielen.

„Bleiben Sie kritisch und neugierig“, gab die stellvertretende Bürgermeisterin und Landrätin Christel Zießler den Absolventen mit auf den Weg. In diesen Zeiten, die so stark von Sozialen Medien bestimmt werden, sei es wichtig, Dinge zu hinterfragen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch Rainer Sievert, Vorsitzender des Freundeskreises, mahnte die jungen Erwachsenen zu Aufmerksamkeit: In Anspielung auf das Abi-Motto „Habi Potter – 12 Jahre durchgemuggelt““ warnte er vor „Illusionisten, die Fake-News“ verbreiten. Aber auch scheinbar seriöse Medien seien genau zu prüfen, so Sievert, der bei Duden online die falsche Pluralform „Muggels“ für nicht zaubernde Erwachsende entdeckt hatte. Dann müsse es ja auch „Tunnels“ und „Bügels“ heißen, meinte er. Die Vorsitzende des Schulelternrats, Veronika Vahlhaus-Rutayungwa, hob die „grandiose Planung“ von Oberstufen-Koordinator Holger Krone hervor.

Bevor die Zeugnisse vergeben wurden, zeichnete Direktorin Dr. Renate Richter einige Abiturienten für besondere Leistungen in einzelnen Fächern aus. Den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erhielt Lukas Eggemann. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker würdigte Rijana Deharde, Tobias Westermann und Wiebke Timmermann. Nina Dombrowski, Lukas Eggemann, Kai Keltsch und Wiebke Timmermann wurden von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Den Preis des Bischöflichen Offizial für herausragende Leistungen im Fach katholische Religion erhielt Lucia Etrich. Und die Arbeitsstelle für Religionspädagogik zeichnete für hervorragende Ergebnisse im Fach evangelische Religion Nina Dombrowski aus. Schließlich vergab Richter noch den Preis für das beste Abitur: Das legte in diesem Jahr Kai Keltsch ab – auch für ihn sicher „ein sehr gutes Gefühl“.