Erste Rückkehrer Im Ganderkeseer Gymnasium: Gymnasiasten lernen jetzt neue Routinen

Ganderkesee Seit dem 16. März waren die Flure und Klassenzimmer des Ganderkeseer Gymnasiums still, an diesem Montag aber kehrten die ersten Schüler zurück. Wie die Schulleiterin Dr. Renate Richter erklärte, mussten zur Einhaltung der weiterhin bestehendenden Regeln zu Abstand und Handhygiene viele Vorbereitungen getroffen werden.

„Normalerweise gehört bei Schule ein bisschen Gedränge dazu“, sagte Richter. Körperliche Nähe sei fast unvermeidlich, wenn mehrere Schüler einen Raum betreten. Das Händewaschen in den regulären Waschräumen mit gleichzeitiger Einhaltung des Abstandsgebots sei deshalb kaum umsetzbar. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat das Gymnasium den Rückkehrern Sitzpläne per Mail verschickt und öffnet die benutzten Räume vorher, um Staus zu vermeiden. Zusätzlich wurden an den Eingängen der Schule Vorrichtungen zur Handdesinfektion angebracht, Klassenräume mit Waschbecken bekommen Seifenspender. „Der Verpflichtung zur Händereinigung zu Beginn des Schultages können wir daher nachkommen“, so Richter.

Die Rückkehr der Gymnasiasten geschieht jetzt staffelweise: Diese Woche kommt die erste Hälfte des 12. Jahrgangs, am 18. Mai die zweite Hälfte sowie Halbgruppen der Jahrgänge 9 und 10. Insgesamt knapp 200 Schüler werden dann vor Ort sein, schätzt Richter. Die Pausenzeiten wurden in Schichten verteilt, so dass jeweils nur ein Drittel der Schüler gleichzeitig Pause in unterschiedlichen Bereichen mache.

Das Homeoffice bleibe aber weiter Teil des schulischen Alltags. Richter: „Hier haben sich in den letzten Wochen verlässliche Routinen gebildet.“ Die seit Jahren benutzte Plattform IServ erlaube einheitliche Verfahren, um Schüler tageweise mit Aufgaben zu versorgen. So werde vermieden, gerade jüngere Schüler mit einer Fülle an Aufgaben zum Wochenbeginn zu überfordern.

Die technischen Ansprüche dieses Homeoffices dürfen aber nicht zu hoch angesetzt werden. „Im Grunde reicht den Schülerinnen und Schülern ein Smartphone“, sagte Richter. Ergebnisse können damit unkompliziert auch wieder hochgeladen werden.

„Das häusliche Lernen kann Präsenzunterricht natürlich nicht ersetzen“, schränkte die Schulleiterin ein. Es biete aber Möglichkeit, im Stoff zu bleiben und diesen zu vertiefen. Das werde seitens der Schüler gut angenommen: „Ich freue mich wirklich sehr, dass es so gut klappt“, so Richter. Das liege auch am Engagement des Kollegiums sowie der Unterstützung durch die Eltern.

In dieser Woche beginne auch eine neue Phase des Lernens, ist Richter sicher. „Der wöchentliche Wechsel von Präsenzunterricht und Bearbeitung von Aufgaben zuhause wird zu einer neuen Lernstruktur führen, die neue Routinen erfordert.“