Weitere Kurse

In einigen Erwachsenenkursen des RUZ Hollen in Kooperation mit der regioVHS Ganderkesee-Hude sind noch Plätze frei:

• „Brot mit Freude und Leidenschaft backen“: Freitag, 25. Oktober, 10 bis 16 Uhr, sowie Samstag, 26. Oktober, 9.30 bis 14 Uhr; Dozentin: Claudia Kay

• „Kurkuma, die Sonnenwurzel“: Mittwoch, 8. Januar 2020, 17 bis 20.30 Uhr; Dozentin: Nikola Aktepe

• „Zero Waste in der Küche“: Mittwoch, 22. Januar 2020, 17 bis 20 Uhr; Dozentin: Claudia Kay

Anmeldungen nimmt die regioVHS unter Telefon 04222/ 4 44 44 oder online entgegen. Alle Angebote finden im Umweltbildungszentrum Hollen, Holler Weg 35, statt.

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.regiovhs.de