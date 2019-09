Ganderkesee Sommerzeit, faule Zeit? Nicht für die Teilnehmer des Sommerleseclubs der Gemeindebücherei Ganderkesee. Knapp 350 angemeldete Leseratten sammelten während der Sommerferien Stempel für gelesene Bücher und kreative Aufgaben. Dafür gab es am Mittwoch im Rahmen einer Abschlussfeier in der Mensa am Steinacker in Ganderkesee nicht nur Urkunden für alle Teilnehmer, sondern auch Preise.

Zufrieden mit Teilnahme

„Wir hatten 344 Anmeldungen, das lässt sich sehen“, sagte Sigrid Kautzsch, Leiterin der Bücherei, „damit sind wir zufrieden.“ Neu im diesjährigen Programm waren Hörbücher sowie die Möglichkeit, sich als Team anzumelden und Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Die 112 abgegebenen Lese-Logbücher der Teilnehmern waren am Ende der Sommerferien von einer Jury in sechs Kategorien ausgewertet worden. Den Gewinnern wurde am Mittwoch der „Goldene Leseganter“ als Auszeichnung überreicht.

• Das kreativste Logbuch hatten „Die 4 Flowergirls“ Rosalie Klattenhoff, Clara Mügge, Eliana Springer und Manuela Tientcho.

• Mit dem besten Gesamtkonzept überzeugten „Die Lesevampire“, alias Bo Klattenhoff und Pia Scherschanski.

• Für den besten Team-Namen wurden die „Drama-Lamas“ prämiert, das waren Julia Brinkmann, Corin Broda, Julian Frese und Lenja-Lilli Potthast.

• Das „coolste“ Team-Foto schossen Isabella Ermandraut und Juliane Hilfer als „Die wilden Cousinen Leserinnen“.

• Das beste Motto als Team hatten „Die fantastischen !!!!!“, Maray und Anja Stutmann sowie Leonie, Neele und Stefanie Kühnemund.

• Mit dem „coolsten“ Lieblingsleseplatz im Sommer überzeugte Adrian Detken vom Team „Durchgeknallte Leselampen.

• • • Zusätzlich gab es Sonderpreise für zwei Teams, die aus jeweils drei Generationen von Lesern bestanden, sowie für Hivja und Sivyan Haji, die ein komplettes eigenes Märchen in ihr gemeinsames Logbuch geschrieben hatten. Insgesamt bekamen 229 junge und alte Leser eine Urkunde für die Teilnahme am Sommerleseclub.

Notwendigkeit ist da

2286 Bücher sowie 1442 Hörbücher haben die Kinder und Jugendliche im Rahmen des Clubs verschlungen. Auch wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, sieht Kautzsch Bedarf für Verbesserungen. „Die Notwendigkeit ist da, wir müssen die Zielgruppe gezielt ansprechen“, sagte sie. Fakt sei, dass die Lesefähigkeit abnehme: „Drei Bücher zu lesen ist da oft schon zu hoch gegriffen.“ Positive Effekte für die Teilnehmer seien deshalb sehr wichtig.

Konkrete Pläne für den Sommerleseclub im kommenden Jahr gibt es noch nicht. Kautzsch: „Jetzt müssen wir das erstmal durchsacken lassen.“ Allerdings möchte sie den Bausteincharakter der Aufgaben in Zukunft gerne noch weiter ausgaben. „Alles kann, nichts muss“, so Kautzsch, „das geht noch besser,“