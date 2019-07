Ganderkesee Für alle Schulanfänger, die nach den Sommerferien in die erste Klasse kommen, hält die Ganderkeseer Gemeindebücherei ein besonderes Geschenk bereit: Sie können einen Leseausweis und das Pixi-Buch „Willkommen in der Bibliothek“ bekommen. Ab diesen Montag haben Eltern die Möglichkeit, ihre Vorschulkinder in der Gemeindebücherei anzumelden, um dann das kleine Lese-Paket zu erhalten und es zum Beispiel in die Schultüte zu stecken.

Durch diese Aktion zur Leseförderung möchte das Team der Gemeindebücherei Eltern ermutigen, ihren Kindern den Zugang zu einem großen „Leseschatz“ zu ermöglichen. Kinder und natürlich auch die Eltern haben die Möglichkeit, je nach Lesevermögen immer den passenden Lesestoff auszuwählen, denn die Gemeindebücherei verfügt über eine große Auswahl an Erstleserbüchern. Dazu gehören zum Beispiel Lesebilderbücher, bei denen Hauptwörter durch Bilder ersetzt werden. Andere Erstleserbücher enthalten kurze Geschichten mit vielen Bildern.

Zur Anmeldung sollten die Eltern ihren Personalausweis oder eine Meldebescheinigung vorlegen. Das Angebot ist für Kinder kostenlos.