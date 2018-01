Ganderkesee Niedersächsische Kommunen mit mehr als 20 000 Einwohnern sind seit Kurzem dazu verpflichtet, eine Gleichstellungsbeauftragte mit mindestens 19,5 Wochenstunden einzustellen. Etliche Kommunen mussten diese Stelle überhaupt erst schaffen. Ganderkesee hat hingegen schon seit Anfang der 90er-Jahre eine Gleichstellungsbeauftragte.

Hier aufgewachsen

Dennoch gibt es auf diesem Posten nun ein neues Gesicht: Katrin Gaida-Hespe löst Lisa Guenter ab. Grund: Guenter war bisher mit 14,5 Wochenstunden für Gleichstellung zuständig – eine Ausweitung wäre mit ihrer Aufgabe als Programmbereichsleiterin für Gesundheit bei der regioVHS nicht vereinbar.

Katrin Gaida-Hespe ist genau wie ihre Vorgängerin bei der regioVHS beschäftigt. Nach dem Abitur am Gymnasium Ganderkesee absolvierte die heute 42-Jährige eine Ausbildung zur Werbekauffrau und studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing und Personal sowie später im Fernstudium Interne Unternehmenskommunikation. Zehn Jahre arbeitete Gaida-Hespe in der Marketing-Abteilung eines internationalen Lebensmittelkonzerns, bevor sie 2006 mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern wieder nach Ganderkesee zog. Während ihrer Elternzeit war sie zunächst als Dozentin in der Erwachsenenbildung tätig, bevor sie 2010 in den Projektbereich wechselte. Ab 2012 war sie für das Qualitätsmanagement der regioVHS zuständig.

Zu wenig bekannt

Gleichstellungsbeauftragte würden häufig Frauenbeauftragte genannt. Im Ganderkeseer Rathaus jedoch bräuchten die Frauen weniger Unterstützung, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken. „Wir haben in den oberen Einkommensgruppen Frauenüberhang.“ In der Wirtschaft sehe das ganz anders aus.

Allerdings sei das nicht das vorherrschende Thema, das die Ganderkeseerinnen bewege, berichtete Lisa Guenter. Vielmehr gehe es um Scheidung, Rente und den Umgang mit den Kindern. Männer seien nicht mit ihren Problemen zu ihr gekommen. Dabei sei die Gleichstellungsbeauftragte für alle da, betonte auch Gaida-Hespe. Deshalb möchte sie verstärkt Männer erreichen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffe sie schließlich auch immer mehr.

Schwerpunkt ihrer Arbeit sei neben der Erarbeitung von Bildungsangeboten und der Begleitung der Personalauswahl das Informieren. Es gebe allerhand Beratungsangebote zu Teilzeitarbeit, Altersvorsorge, Persönlichkeitsbildung, aber auch Existenzgründungsmöglichkeiten, viele seien aber unbekannt. Bei der Vermittlung arbeite sie nicht nur mit anderem Gleichstellungsbeauftragten zusammen, sondern auch mit Koordinierungsstellen wie der für Frauen und Wirtschaft (KOS). Wer die Gleichstellungsbeauftragte kontaktieren möchte, erreicht sie montags, mittwochs und donnerstags unter Telefon 04222/4 44 21.

Frauen haben bereits an diesem Donnerstag, 18. Januar, die Gelegenheit, Katrin Gaida-Hespe näher kennenzulernen. Sie lädt zu einem Erfahrungsaustausch ins Kulturhaus Müller ein. Außerdem wird Imke Leith Anregungen für ein erfolgreiches Berufs- und Familienleben geben. Beginn ist um 17.30 Uhr. Anmeldungen nimmt die regioVHS unter Telefon 04222/4 44 44 entgegen.