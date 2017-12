Ganderkesee Immerhin: Sechs einstige Mitschüler aus ihrem Jahrgang hat Jana Kuchenbuch am Dienstag wiedergesehen – kein schlechter Schnitt angesichts der Tatsache, dass beim traditionellen Ehemaligen-Treffen im Gymnasium Ganderkesee am 2. Weihnachtstag insgesamt nicht viel mehr als 50 einstige Gymnasiasten aus mittlerweile schon 35 Abitur-Jahrgängen anwesend waren.

Für Jana Kuchenbuch, die 2011 ihr Abitur am Steinacker abgelegt hat und mittlerweile in Köln lebt, war es das erste Ehemaligen-Treffen: „Einfach gut, die Leute mal wiederzusehen“, fand sie. Fast jedes Jahr dabeigewesen ist hingegen Hayo Hemjeoltmanns, der 1983 zum ersten Abi-Jahrgang in Ganderkesee überhaupt gehörte. Diesmal traf Hemjeoltmanns aber auf einen einstigen Schulkameraden mit noch früheren Erfahrungen: Thomas Otto ging schon 1971 zu der Schule, die damals noch eine Realschule mit gymnasialem Zweig war.

Eine Oberstufe gab es in den ersten Jahren noch nicht, der Schierbroker Thomas Otto wechselte daher 1978 nach Delmenhorst aufs Willms-Gymnasium. Die Bilder im Kopf von den Anfangsjahren in Ganderkesee sind aber nicht verblasst: Die orangefarbenen Schließfächer im Flur hat der jetzige Delmenhorster noch gut in Erinnerung. Oder die ersten Getränkeautomaten, die er mit einem Schulfreund mal aus Spaß auf den Schulhof gewuchtet hatte.

Das jetzige Schulgebäude hat Otto, der zuletzt vor rund 15 Jahren beim Ehemaligen-Treffen war, allerdings kaum wiedererkannt – soviel hat sich verändert und vergrößert. „Ich bin erstmal in die Aula gegangen und habe micht von da aus orientiert“, erzählte er. „Wenigstens das Hausmeister-Kabuff war noch an der gleichen Stelle.“

Einige Dinge verändern sich eben nicht im Gymnasium Ganderkesee – so wie das Ehemaligen-Treffen am zweiten Feiertag. Oder doch? Jürgen Beier, dienstältester Lehrer der Schule und seit 20 Jahren Organisator des weihnachtlichen Wiedersehens, hat sich noch nicht entschieden, ob er schon im Sommer 2018 oder erst ein Jahr später in den Ruhestand geht. „Wahrscheinlich“, sagt er, „war’s noch nicht das letzte Mal für mich“. Einen Nachfolger, der sich künftig um die Organisation kümmert, muss er jedenfalls noch finden.