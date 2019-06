Mit Kameras wird das Dach des Gymnasiums Ganderkesee überwacht. BILD: H. Schelling Mit Kameras wird das Dach des Gymnasiums Ganderkesee überwacht. BILD: H. Schelling

Damit Vandalen der Schule nicht mehr aufs Dach steigen

Ein Ufo ist es nicht, was seit Anfang Mai auf dem Dach des Gymnasiums Ganderkesee zu sehen ist – auch wenn „UFO“ draufsteht. Das ist aber die Abkürzung von „Unit for Observation“ – es geht also um Beobachtung.

Mehrere Fälle von Vandalismus auf dem Dach des Gymnasiums mit Schäden von insgesamt mehr als 30 000 Euro haben den Landkreis Oldenburg als Schulträger veranlasst, die Dachflächen mit Videokameras überwachen zu lassen. Die Kameras werden aber erst eingeschaltet, wenn Bewegungsmelder feststellen, dass sich Menschen auf dem Dach aufhalten.

Überwacht werde nur das Dach selbst, versichert Ludger Krone vom Schulamt des Landkreises. Der Schulhof befinde sich nicht im Sichtfeld der Kameras, die nur außerhalb der Schulzeiten betriebsbereit seien.