Ganderkesee Sie engagieren sich für die, die wenig oder gar nichts haben: Das gilt sowohl für das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ (tdh) als auch für die Teilnehmer des Werkstattprojekts, das die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) in Ganderkesee betreibt. Schon deshalb liegt es nahe, gemeinsame Sache zu machen.

Hinzu kommt, dass die Einen etwas herstellen können, was die Anderen dringend benötigen: Strick- und Häkelwaren nämlich. Die werden im Arbeitsbereich „Textil“ des Werkstattprojekts von Langzeitarbeitslosen gefertigt. Gewinn erwirtschaften oder gar in Konkurrenz zu örtlichen Einzelhändlern treten, darf die Werkstatt nicht – für den guten Zweck produzieren indes sehr wohl.

Mützen, Schals und Warme Socken Folgende Termine für Benefizverkäufe, mit denen die „terre des hommes“-Ar­beits­gruppe Ganderkesee-Delmenhorst Kinder in Not unterstützen möchte, stehen bislang fest:

• Ganter-Tach am Sonntag, 4. November, von 13 bis 18 Uhr im Ganderkeseer Ortskern

• Info-Stand am Samstag, 17. November, von 9 bis 18 Uhr im Eingangsbereich des Ganderkeseer Famila-Marktes

• Lichterfest am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Rathaus Delmenhorst

• Ganderkeseer Weihnachtsmarkt am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Dezember, in der der regioVHS

• Weihnachtsverkauf in Bremen von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 23. Dezember, in der Unteren Rathaushalle Die tdh-Arbeitsgruppe Ganderkesee-Delmenhorst freut sich über weitere Spenden von fertigen Strickwaren und Wolle. Ansprechpartner ist Daniel Hewer, Telefon 04221/52086.

Es ist erst wenige Monate her, dass Jana Grüning, Anleiterin des Textilbereichs, in der Zeitung einen Aufruf der tdh-Arbeitsgruppe Ganderkesee-Delmenhorst entdeckte, mit dem um Woll- und Strickspenden gebeten wurden. Sofort nahm sie Kontakt auf und bekam direkt einen Schwung Wolle von der tdh-Gruppe zur Weiterverarbeitung.

Anfang September haben sich zwei der vier Teilnehmerinnen aus dem Textilbereich ans Werk gemacht: Entstanden sind mehrere Stapel mit bunten Mützen, Schals, Handstulpen und Socken, die „terre des hommes“ in Kürze bei verschiedenen Veranstaltungen (siehe Infobox) verkauft, um mit den Erlösen die weltweite Projektarbeit zugunsten von Kindern in Not zu unterstützen.

„Manche Spender denken, wir würden die Strickwaren direkt an die Hilfsprojekte geben“, klärt Barbara Wessels von der tdh-Arbeitsgruppe einen Irrtum auf. In vielen der unterstützten Länder werde warme Kleidung nicht benötigt. „Zudem würden wir die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern schädigen“, ergänzt ihr Mitstreiter Daniel Hewer.

Insgesamt 32 Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen und idealerweise wieder für den regulären Arbeitsmarkt fit gemacht werden sollen, betreut die LEB in der Werkstatt in Ganderkesee. Sie sind in den Bereichen Holz/Möbel, Garten, Technik (etwa in der Fahrradwerkstatt), Medien und Textil tätig und erhalten eine Mehraufwandsentschädigung.

Die derzeit vier Teilnehmerinnen des Textilbereich stricken auch für die Obdachlosenhilfe in Oldenburg. Für sie nähen sie derzeit auch Taschen, die als Weihnachtsgeschenke an die Wohnungslosen übergeben werden. Breiten Raum nimmt zudem das das Sammeln, Sortieren und Aufbereiten von Babykleidung ein, die anschließend an Bezieher von Sozialleistungen ausgegeben wird.

Sowohl Spender als auch Empfänger von Babybekleidung sind jederzeit in der LEB-Werkstatt an der Schulze-Delitzsch-Straße 8 willkommen: montags bis freitags von 8 bis 14.30 Uhr. Zu erreichen ist die Werkstatt unter Telefon 04222/9 46 25 91.