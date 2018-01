Ganderkesee /Hollen Über ein halbes Jahr ist die Idee gereift und seit diesem Jahr ist sie endlich realisiert: Das Regionale Umweltzentrum (RUZ) Hollen kooperiert mit der regioVHS Ganderkesee-Hude. Eine Zusammenarbeit, von der nicht nur die beiden Institutionen, sondern auch die Menschen in der Gemeinde Ganderkesee und der Region profitieren sollen.

„Es ist der klassische Fall: Zwei Einrichtungen schließen sich zusammen, um ihre Stärken zu bündeln und werden damit mehr als die Summe ihrer Teile“, zeigt sich Hermann Konermann, Programmbereichsleiter Kreativität und stv. VHS-Leiter, beim gemeinsamen Pressegespräch begeistert. Dabei ist der Umfang der Zusammenarbeit banal – zumindest auf den ersten Blick: Die regioVHS übernimmt ab sofort die Verwaltung der Kurse für Erwachsene, die das RUZ anbietet. Anmeldung, Terminkoordination, Abrechnung, all das liegt jetzt in den Händen der Volkshochschule. Für das RUZ eine immense Arbeitserleichterung, wie Leiterin Marina Becker-Kückens versichert. „Uns haben die Erwachsenenkurse immer vor große Herausforderungen gestellt“, gesteht sie.

Weniger Verwaltung und dadurch mehr Zeit für die Bildungsarbeit aufseiten des Umweltzentrums, ein weiterer Standort und ein breiteres Kursangebot seitens der regioVHS: „Es ist eine Win-Win-Situation“, so Konermann. Und auch die Dozentinnen, aktuell sind es tatsächlich nur Frauen, wie Claudia Kay oder Tanja Teuber, versprechen sich von der Kooperation eine größere Reichweite und auch sicher „neue Gesichter“. „Wir haben so unsere Stammgäste“, erklärt Becker-Kückens. Die begrüße man natürlich auch gerne, aber durch den Abdruck der bislang sechs Ernährungs- und zwei Kreativkurse für Erwachsene im Programmheft der regioVHS erhoffe man sich auch die Erschließung einer neuen Zielgruppe.

Die Kursangebote des Umweltzentrums sind natürlich auch weiterhin auf der Homepage des RUZ aufgelistet, aber „die Anmeldung läuft dann über die regioVHS“, so Becker-Kückens.

Und das auch schon gut: „Die Kurse von Tanja Teuber zum Weidenflechten sind eigentlich schon ausgebucht“, so Konermann. Sich auf die Warteliste eintragen lassen, hilft aber: „Es wird Zusatzkurse geben“, versprechen die Kooperationspartner.

Auch die Kochkurse, die in den Programmbereich von Deike Becker (regioVHS) fallen, sind schon gut gebucht. Aber auch hier gibt es noch Plätze, vor allem für den Kursus „Kurkuma, die Sonnenwurzel“, den Dozentin Nicola Aktepe bereits am Freitag, 26. Januar, anbietet. „Da würden wir uns noch über Anmeldungen freuen“, so Becker. Und die sind jetzt möglich unter Telefon 04222/44 444.