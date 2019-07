Ganderkesee Der Insektenschutz ist derzeit in aller Munde – keine Überraschung also, dass sich auch das Kinderfest im Kulturhaus Müller mit Bienen und Insekten beschäftigt. Das geschieht allerdings nicht auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auf der künstlerischen: Am Samstag, 3. August, können Kinder von sechs bis 14 Jahren im Kulturhaus Müller und dessen Garten malen, spielen, basteln und unter anderem eine Blumenstation für die Insekten bemalen. Parallel zur Ausstellung mit Insektenbildern der Ganderkeseer Künstlerin Bärbel Woitas finden von 15 bis 18 Uhr verschiedene Aktionen statt, die sich Bärbel Schönbohm und Dr. Wiebke Steinmetz ausgedacht haben.

Stärken können sich die Kinder bei Kuchen und Getränken. Der Eintritt ist für die Teilnehmer frei. Großzügig unterstützt wird das Kinderfest vom Freundeskreis Kulturhaus Müller. Falls es regnen sollte, finden die Aktionen im Haus statt. Die Kunstwerke, die beim Kinderfest entstehen, dürfen anschließend mit nach Hause genommen werden. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 1. August, 12 Uhr, unter Telefon 04222/80 65 50 oder online ist zwingend erforderlich.