Corona-Bekämpfung: Testzentren spüren sinkende Nachfrage

Ganderkesee /Landkreis Testen und Impfen sind die Säulen der Corona-Bekämpfung. Dieses doppelte Fundament gerät jedoch mehr und mehr in Schieflage, denn während die Impfungen – trotz der bekannten Nachschubprobleme – weiter vorankommen, werden die Testungen spürbar weniger. Seit der Inzidenzwert im Landkreis Oldenburg kontinuierlich unter 35 liegt, sind zum Beispiel für Einkäufe und Restaurantbesuche keine Schnelltest-Nachweise mehr erforderlich.

„Das merken wir deutlich, die Zahlen sind zuletzt stark gesunken“, sagt Georg Rehaag vom Malteser-Hilfsdienst, der in Wildeshausen, Harpstedt und Sandkrug Teststationen betreibt. Der Personaleinsatz werde bereits heruntergefahren. Die Malteser setzen ausschließlich Ehrenamtliche zum Testen ein. Die Öffnungszeiten sollen noch weitgehend beibehalten werden, stundenweise Verkürzungen werden aber bereits ins Auge gefasst.

Drive-in bleibt beliebt

In den Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stagnieren die Zahlen seit zwei Wochen, einen deutlichen Rückgang merke man aber noch nicht, so DRK-Sprecher Roar Abel. Besonders die Drive-in-Station auf dem Festplatz in Ganderkesee werde immer noch stark nachgefragt. Im Durchschnitt 180 Tests würden dort zurzeit täglich vorgenommen. „Dahin kommen auch viele Delmenhorster und Interessierte aus anderen Nachbargemeinden.“ Auch an der Huder Rettungswache werde noch viel getestet, während in den kleineren Testzentren in Bookholzberg und an der Huder Jahnhalle „die Buchungslage jetzt geringer wird“.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Sowohl DRK wie auch Malteser stellen allerdings eine steigende Nachfrage nach den aufwendigeren PCR-Tests fest. Die brauchen etwa Reisende, wenn sie in ein Flugzeug steigen – und die Urlaubssaison geht gerade erst los. Und Antigen-Schnelltests würden an Wochenenden noch öfter gebraucht, etwa für Familienfeiern, soweit diese wieder möglich sind, oder für den Besuch kultureller Veranstaltungen.

Betrieb an Wochenenden

Darauf setzt auch der Wildeshauser Unternehmer Thorsten Bruns, der nicht nur am Euronics-Markt am Westring ein Drive-in-Testzentrum betreibt, sondern mittlerweile auch an der Diskothek „Empire“ in Friesoythe, die ihm gehört. Dort startet der Betrieb nach dem langen Lockdown an diesem Wochenende wieder – und für den Discobesuch gilt immer noch eine Testpflicht. Für den Einkauf, etwa im Euronics-Markt, gilt sie indes nicht mehr, und das spürt auch Thorsten Bruns. „Wir werden den Betrieb auf kleiner Flamme weiterlaufen lassen“, kündigt er an. Vorerst wolle er an der Sieben-Tage-Öffnung festhalten.